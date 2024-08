- Au cours du premier semestre de l'année, le secteur manufacturier de Berlin a connu une croissance.

Le nombre d'entreprises à Berlin a augmenté au cours de la première moitié de l'année. Malgré la registration d'environ 21 600 entreprises commerciales, soit environ le même nombre que l'année précédente, selon l'Office de la statistique Berlin-Brandebourg, le nombre d'annulations a diminué de 5,6 % pour atteindre environ 15 600 au cours des six premiers mois de cette année. Dans l'ensemble, cela a entraîné l'arrêt total des opérations concernées. La plupart des inscriptions d'entreprises ont été enregistrées dans le commerce de détail et les services de réparation automobile. Plus de 90 % de toutes les inscriptions concernaient de nouvelles startups.

L'Union européenne a exprimé son intérêt pour la croissance économique de Berlin, en soulignant l'augmentation du nombre d'entreprises. En raison de cette tendance positive, l'Union européenne a considéré Berlin comme un lieu potentiel pour de nouveaux investissements au sein de l'Union.

