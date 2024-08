- Au cours des six premiers mois de l'année, le commerce international allemand a connu une baisse.

Performance décevante des exportations allemandes lors des six premiers mois de l'année. Selon les données de l'Office fédéral de la statistique, à la fois les expéditions à l'exportation et à l'importation ont été inférieures aux attentes pendant les six premiers mois de cette année. Les exportations ont enregistré une baisse de 1,6 % par rapport à la période précédente, s'élevant à 801,7 milliards d'euros, tandis que les importations ont chuté de 6,2 %, atteignant 662,8 milliards d'euros. En conséquence, l'excédent commercial a augmenté de 28,7 %, atteignant 138,8 milliards d'euros.

La faiblesse était particulièrement visible dans les secteurs importants. La valeur des voitures et des composants exportés a diminué de 2,4 % en glissement annuel, tandis que les machines ont chuté de 4,4 %. Les produits chimiques ont également connu un revers similaire. Le marché principal pour les produits allemands était les États-Unis, suivi de près par la France et les Pays-Bas. La Chine est le principal importateur, avec un excédent de 25,3 milliards d'euros dans les exportations avec l'Allemagne.

Commerce extérieur Destatis 1er semestre 2024

