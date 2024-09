- Au cours des dernières années, c'est l'activité de la célébrité de la télévision.

Le 14 septembre, il réapparaît à la télévision grâce à un match de boxe contre Regina Halmich (47). Tout au long de sa carrière dans le divertissement, qui s'étend sur plus de cinq décennies, Steve R. (57) a orchestré de nombreux succès à la télévision. Sa dernière diffusion remonte à la 55e édition de "Batten Down the Hatches against Steve R." en décembre 2015. Depuis, il se consacre à des projets télévisés en coulisses.

"La Création de l'Année"

De 2018 à 2020, l'émission innovante "La Création de l'Année" a été diffusée sur Seven Six. Steve R. n'a pas seulement présenté le concept, mais a également servi de producteur. Dans "La Création de l'Année", des inventeurs s'affrontaient dans des battles. Le public décidait de la meilleure innovation en finale. Un panel d'experts, y compris Laura T. (36) et Joe W. (45), évaluait les inventions soumises. La troisième et dernière saison a été diffusée le 29 mars 2020.

"Championnat du Monde de Headis" et "Star de la Renommée"

En mars 2020, l'événement sportif télévisé "Le 1er Championnat du Monde de Headis par Équipe" a suivi. Il s'agissait d'un tournoi de "ping-pong avec une twist" où les joueurs ne pouvaient utiliser que leur tête pour renvoyer une balle en caoutchouc. Six équipes, composées chacune d'un professionnel de Headis et d'une personnalité célèbre, se sont affrontées. Eddie (53) a présenté l'événement. Pour l'instant, il reste un show en direct unique.

En septembre 2020, "Star de la Renommée" a commencé sur Seven Six. Dans celui-ci, Carolin C. (44), Luke M. (35) et Teddy T. (41) sélectionnaient et coachaient des candidats sans connaissance préalable de leurs capacités vocales. Les candidats performaient sous un dôme en verre insonorisé. Tom N. (35), qui a remporté le Concours Eurovision de la Chanson en 2014 en tant que Conchita Wurst, a présenté le show. Après la première saison en 2020, il n'y a plus eu d'autres épisodes de "Star de la Renommée".

"Concours Eurovision de la Chanson de la Liberté" et "Freshly Roasted Daily"

En raison de la pandémie de Corona, le "Concours Eurovision de la Chanson 2020" n'a pas pu avoir lieu. Steve R. a rapidement développé un programme alternatif. En mai, Seven Six a diffusé le "Concours Eurovision de la Chanson de la Liberté", ou "FreedomESC", en prime time. En tant que producteur, Steve R. a décrit le show comme "la naissance d'une nouvelle compétition Eurovision de la chanson libre" avant sa diffusion.

Moins de deux mois après le "Concours Eurovision de la Chanson de la Liberté 2020", Steve R. a annoncé un autre projet télévisé - mais pas pour sa maison de diffusion de longue date, Seven Six. L'animateur a produit l'émission tardive "Freshly Roasted Daily" exclusivement pour le service de streaming TVNow (maintenant RTL+) à partir de novembre 2020. Après que le show ait été déplacé vers la télévision linéaire sur RTL, il a été arrêté après 40 épisodes en avril 2021.

"Tournoi de Plongée RTL", "Championnat du Monde de Wok" et "Championnat du Monde d'Autoball"

En 2022, trois émissions de Steve R. ont fait leur comeback. Tandis que le "TV total Wok-World Championship" (dernière diffusion en novembre 2023) et le "TV total Autoball World Championship" ont continué à être diffusés sur sa ancienne station Seven Six, l'événement de plongée légendaire a été déplacé vers RTL il y a environ deux ans. Dix célébrités s'affrontent en plongeon individuel et en synchronisé. La troisième édition du format RTL a été diffusée en janvier 2024. La version RTL reviendra sur Seven Six en tant que "TV Total Diving 2024" et sera produite par Brainpool le 21 septembre 2024.

Steve R. a été impliqué dans le revival de "TV total" avec l'animateur Sebastian P. (47) depuis novembre 2021 et en tant que producteur de "Batten Down the Hatches against a Star" depuis 2018. En fin 2023, Steve R. s'est retiré de la société Brainpool et de sa société de production associée Raab TV. L'émission "American Ice Hockey" a été diffusée en février 2024 sous sa supervision. Steve R. et Brainpool ont commencé leur collaboration pour "TV total" et Raab TV en 1998. Depuis 2024, Brainpool détient les droits exclusifs de formats Raab bien connus tels que "TV total", "Batten Down the Hatches against a Star", ou "Batten Down the Hatches against the Best". Alors que "TV total" et "Batten Down the Hatches against a Star" continuent d'être diffusés sur Seven Six sans la participation de Steve R., "Batten Down the Hatches against the Best" est diffusé sur RTL avec un concept ajusté depuis 2024. Même l'émission discontinued "Shaming or Paying Up" a été déplacée vers RTL.

Cependant, depuis son départ de Brainpool, Steve R. n'a pas été inactif. Avec l'ancien patron de Seven Six Daniel R. (44), le titan de la télévision a fondé une nouvelle société : Raab Entertainment. Le premier projet de la société est une émission pendant le championnat d'Europe de football actuel en Allemagne. Dans "The RTL European Championship Studio - All Games, Goals, Emotions", Jan K. (41) et Eddie rapportent sur les temps forts des matchs du championnat d'Europe. De plus, le jeu télévisé "Eddie's 12", produit par Raab Entertainment et présenté par Eddie, est prévu pour entrer en production cet automne, avec une diffusion prévue pour l'hiver 24/25.

Les rumeurs concernant le retour de la célèbre personnalité de la télévision ont été attisées par Raab lui-même. Au printemps, l'animateur a laissé entendre un éventuel retour aux côtés d'Elton dans une vidéo Instagram énigmatique. Ensuite, il a révélé une surprise : il avait encore des affaires inachevées - un rematch contre l'ancienne championne de boxe professionnelle Regina Halmich, à qui il avait lancé un défi pour un autre combat. Halmich a accepté : "D'abord, les mauvaises nouvelles : Stefan ne reviendra que si je monte sur le ring avec lui. Et maintenant, les bonnes nouvelles : je n'ai rien de mieux à faire le 14 septembre. Nous sommes prêts pour un rematch !" La quadragénaire a également déclaré au journal "Bild" : "Il sait que c'est excitant et que ça boostera les audiences. Il ne reviendra que pour ce seul combat. Il veut laisser une marque durable." Il reste à voir quelle voie Raab empruntera dans sa carrière après le combat de boxe.

Selon le magazine médias "DWDL", RTL souhaite collaborer avec Stefan Raab au-delà de l'événement de boxe. RTL Allemagne serait prêt à investir au moins 90 millions d'euros dans la société de production de Raab et Rosemann, selon le journal "Bild". Raab aurait conçu un tout nouveau format pour RTL. L'émission, prévue pour être diffusée la semaine suivante, vise à découvrir un successeur pour prendre la relève de l'héritage télévisuel de Raab. De plus, selon "DWDL", Raab serait censé se concentrer sur sa passion pour le Concours Eurovision de la chanson (CESC) et aurait l'intention d'organiser le tour de qualification allemand.

