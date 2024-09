- Au cours de la période des vacances d'été, l'ADAC a enregistré un trafic de 6 285 véhicules.

Pendant les vacances d'été en Bade-Wurtemberg, les conducteurs sur les autoroutes allemandes peuvent rencontrer des embouteillages à un moment donné. Selon le Club automobile (ADAC), il y a eu 6 285 tels incidents du 26 juillet au 8 septembre, soit une augmentation de plus de 10 % par rapport à l'année précédente. Cela a entraîné 7 055 heures de retard ou de circulation lente, avec des embouteillages s'étendant sur 13 400 kilomètres.

Holger Bach, responsable du département du trafic et de l'environnement à ADAC Wurtemberg, a commenté cette situation en déclarant : "Le Bade-Wurtemberg, en tant que pays de transit et destination touristique, connaît une augmentation des embouteillages liés aux voyages pendant les saisons touristiques". Les chantiers de construction contribuent considérablement à cette augmentation des embouteillages. Pendant les vacances d'été, le pays a signalé presque 60 tels incidents, selon les rapports précédents d'ADAC.

Le vendredi avant le dernier week-end de vacances a été rapporté comme étant le jour le plus congestionné en Bade-Wurtemberg, avec 235 heures d'embouteillage. Intriguant, le plus long embouteillage, s'étendant sur 30 kilomètres, a été documenté le 18 août sur l'A5, entre Freiburg-Süd et Offenburg. L'A8 est apparue comme l'autoroute la plus congestionnée dans le sud-ouest, avec 2 144 heures d'embouteillages, suivie de près par l'A5 (1 995 heures) et l'A6 (1 346 heures).

ADAC recueille des données sur les embouteillages à l'aide de dispositifs de navigation et d'applications pour smartphones. Ils categorisent une perturbation de la circulation lorsque la vitesse moyenne de plusieurs véhicules sur une section de route d'au moins 300 mètres tombe en dessous de 30 % de la vitesse limite maximale pendant plus de 10 minutes. Dans les cas où la vitesse se situe entre 40 et 20 kilomètres par heure, ADAC considère cela comme une circulation lente. Lorsque les véhicules roulent plus lentement que cela, cela est classé comme un embouteillage. Chaque perturbation n'est enregistrée qu'une seule fois.

D'autres régions d'Allemagne peuvent également connaître une augmentation des embouteillages pendant les saisons touristiques, reflétant la situation du Bade-Wurtemberg. Pour répondre à cette question, les autorités locales pourraient envisager d'implanter des options de transport alternatives ou encourager le covoiturage pour réduire le nombre de véhicules sur la route.

