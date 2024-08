Maquillage des Yeux Fumé 1990 - Au cours de la période d'automne, les styles de yeux imprégnés de saleté gagnent en popularité.

Les années 90 ont introduit certaines tendances de beauté inoubliables, et aucune n'est aussi iconique que les yeux fumés. Ce maquillage sombre et fumé avec une pointe de rébellion fait un retour en force : tard dans l'été 2024, c'est tout sur les "Dirty Eyes" - un look qui ravive la tendance originale des célèbres années 90 et la réinvente en une version moderne et portable au quotidien.

Qu'est-ce qui définit les "Dirty Eyes" ?

Ce sont ces imperfections intentionnelles qui évoquent l'esprit rebelle du grunge, mais avec une ambiance plus détendue. Les fards à paupières profonds et mat en nuances de noir, de gris ou de brun sont appliqués en couche épaisse et peuvent sembler un peu désordonnés. L'émotion prime sur la précision. Les bords flous et un aspect légèrement étalé sont souhaités - c'est ce qui apporte cette touche de décontraction au look.

Le secret : ce look est plus facile à réaliser qu'il n'y paraît ! Il vous suffit d'une palette de fards à paupières polyvalente dans des tons terreux et sombres, d'un crayon eyeliner et d'un mascara. Le fard à paupières est généreusement étalé sur toute la paupière mobile et légèrement estompé vers l'extérieur. L'eyeliner est tracé près de la ligne des cils, puis légèrement estompé - ne vous inquiétez pas si ce n'est pas parfait, c'est ce qui donne ce charme au look. Enfin, recourbez vos cils avec du mascara - les cils en désordre ne sont pas seulement autorisés, mais encouragés !

Mais comment ce look intense s'intègre-t-il dans la fin de l'été ? Avec aisance : au lieu de s'appuyer sur des tons profonds comme les yeux fumés classiques, une nuance de teinte plus douce est introduite ici. Au lieu du noir pur, par exemple, des tons verts olive ou bordeaux foncé sont utilisés, qui apportent de la légèreté au look et se marient parfaitement avec les tenues d'été. Un subtil éclat sur les paupières peut également apporter de la fraîcheur sans perdre le côté grunge.

Pour éviter que le look ne soit trop écrasant, gardez le reste du maquillage minimal. Une poudre matifiante légère, une touche de blush et des lèvres dans des tons nude doux laissent les yeux prendre la vedette. N'oubliez pas : même les sourcils doivent être naturels et pas trop définis pour mettre en valeur le caractère décontracté du look "Dirty Eyes".

Les "Dirty Eyes" sont la tendance estivale idéale pour celles qui préfèrent la simplicité tout en wanting

