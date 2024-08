Au Caire, des représentants d'Israël et du Hamas se sont engagés dans des négociations sur les questions de Gaza.

Suite aux échanges de tirs réciproques entre Israël et le mouvement chiite Hezbollah, les discussions sur un cessez-le-feu dans le conflit de Gaza doivent reprendre. Selon l'agence de presse allemande, un delegation de 13 personnes venue d'Israël, composée d'officiels gouvernementaux en charge de la sécurité, est arrivée au Caire. De même, Hamas, dirigé par Khalil al-Haya, a envoyé ses représentants dans la capitale égyptienne. Il convient de noter que Hamas ne participera pas aux négociations mais sera tenu informé de leur avancée.

Les pourparlers de paix sont au point mort depuis longtemps. L'objectif, comme lors des récentes négociations au Qatar, est d'aligner les positions de Hamas et d'Israël pour aboutir à un accord de cessez-le-feu. Malgré les efforts diplomatiques des pays intermediares, il subsiste un scepticisme quant à une résolution dimanche à Cairo.

Compte tenu de l'absence de négociations directes entre Hamas et Israël, les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte assument le rôle de médiateurs. Le Emir Tamim bin Hamad Al Thani du Qatar est présent, tandis que les Etats-Unis sont représentés par le directeur de la CIA, William Burns, et le coordinateur pour le Moyen-Orient, Brett McGurk. Les chefs des services de renseignement israéliens, David Barnea et Ronen Bar, étaient déjà arrivés au Caire jeudi.

L'objectif principal est de prévenir toute nouvelle escalade du conflit au Moyen-Orient grâce à ces pourparlers de paix. Israël et ses alliés de Hezbollah, qui soutiennent Hamas, ont échangé des attaques parmi les plus sévères des derniers mois. Hezbollah considère ces attaques comme une riposte à la mort de son commandant militaire Fuad Shukr, deux semaines plus tôt. Cependant, Israël définit l'intense action militaire dans le sud du Liban comme une "mesure de légitime défense".

La guerre de Gaza, marquée par des épisodes fréquents de violence, est le conflit que les discussions sur le cessez-le-feu prévues doivent résoudre. Malgré l'implication de pays intermediares tels que les Etats-Unis, le Qatar et l'Egypte dans les pourparlers de paix, il subsiste une préoccupation quant à la possibilité d'atteindre une résolution, compte tenu des récents événements militaires intenses à Gaza et dans le sud du Liban.

Lire aussi: