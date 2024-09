Au Brésil, X succombe, mais il continue d'être emprisonné.

Suite à la suspension de la plateforme de microblogging d'Elon Musk, X, au Brésil, l'entreprise a finalement accepté de se conformer partiellement aux exigences du pays. Elle a nommé un représentant légal, l'avocate Rachel Villa Nova Conceicão, au Brésil. Cependant, le juge fédéral Alexandre de Moraes a demandé des documents supplémentaires et a fixé un délai de cinq jours pour que X soumette les papiers nécessaires, notamment un pouvoir avocat et une preuve de l'enregistrement de l'avocate auprès de la Chambre de commerce de São Paulo.

Initialement, X et Musk ont résisté à cette demande, mais ils ont finalement changé d'avis. Pour l'instant, la plateforme est toujours hors ligne. Le juge a ordonné le shutdown à la fin août en raison du refus de X de nommer un représentant légal comme requis par le tribunal et de sa refusal de suspendre les comptes d'activistes de droite diffusant de fausses informations.

En conséquence, la Cour suprême fédérale a infligé une amende de 18,35 millions de reais (environ 2,98 millions d'euros) à X et à l'entreprise d'Internet de Musk, Starlink. Musk a fermé le bureau brésilien mi-août en raison de la crainte de l'arrestation de l'ancien représentant lié au litige juridique concernant les comptes de droite de X. Conceicão avait précédemment représenté la société avant la fermeture de la branche brésilienne.

Musk est un défenseur de la liberté d'expression et a soutenu l'ancien président américain Donald Trump lors de sa campagne électorale. Il a accusé le juge Moraes d'attaquer la liberté d'expression et l'a qualifié de "mauvais dictateur". Ce n'est pas la première fois que Moraes prend des mesures contre Musk, car il a lancé une enquête contre lui en avril pour obstruction présumée de la justice et incitation présumée de crime.

Malgré les objections d'Elon Musk, X a finalement nommé Rachel Villa Nova Conceicão comme son représentant légal au Brésil pour se conformer aux ordres du juge. La critique de Musk à l'égard du juge Moraes a continué, le qualifiant de "mauvais dictateur" pour avoir prétendument attaqué la liberté d'expression.

Lire aussi: