Au Brésil, le président Lula renvoie son ministre des droits de l'homme, accusé d'actes d'inconduite sexuelle.

Le président considère impossible de maintenir le ministre en poste en raison de la gravité des allégations portées contre lui, a déclaré le bureau présidentiel vendredi soir. Almeida a fermement nié toute malversation.

Jeudi soir, les médias ont rapporté que MeToo Brasil, une organisation soutenant les femmes ayant subi des violences sexuelles, avait reçu des plaintes concernant des comportements inappropriés de la part d'Almeida. L'organisation a confirmé ces allégations dans un communiqué.

Anielle Franco, la ministre de l'égalité raciale et l'une des victimes présumées, a salué la décision de Lula.

"Reconnaître la gravité de cette situation et agir rapidement est la bonne voie. Je salue l'action décisive du président Lula et apprécie son soutien et sa solidarité", a déclaré Franco sur Instagram tard vendredi soir.

Elle a également défendu les victimes contre toute tentative de les blâmer, disqualifier ou les mettre sous pression pendant des moments difficiles et vulnérables, et a demandé le respect de sa vie privée et de son espace personnel. Franco est la sœur de la défunte conseillère municipale Marielle Franco.

Lula a annoncé vendredi que le parquet général, le contrôleur général et la commission d'éthique de la présidence allaient enquêter sur l'affaire, tout en garantissant à Almeida le droit à une défense.

Dans un communiqué vendredi, Almeida a déclaré avoir demandé à Lula de le démettre de ses fonctions pour garantir une enquête équitable et impartiale.

"Je rejette fermement les fausses accusations portées contre moi et je condamne la campagne visant à salir mon image en tant qu'homme noir dans un poste gouvernemental de premier plan. Les fausses accusations sont un délit", a déclaré Almeida.

La première dame du Brésil, Rosângela da Silva, également connue sous le nom de Janja, qui est une fervente défenseure des droits des femmes, a publié jeudi une photo d'elle-même en train d'embrasser Franco sur le front pour exprimer son soutien.

"Dans les cas de violences sexuelles impliquant des individus dans des positions de pouvoir, ces victimes rencontrent souvent des difficultés pour obtenir un soutien institutionnel pour valider leurs plaintes. En conséquence, elles choisissent de les porter sur la place publique", a déclaré MeToo Brasil dans un communiqué jeudi.

Vendredi après-midi, Isabel Rodrigues, une professeur et candidate au conseil municipal dans une municipalité de l'État de São Paulo, a rendu publiques ses allégations contre Almeida dans une vidéo publiée sur Instagram. Elle a affirmé qu'Almeida l'avait agressée sexuellement en 2019 sans son consentement.

"Ce que Silvio a fait était horrible. Mon thérapeute est au courant. Mes amis savent. J'étais la victime de Silvio. Je suis une voix pour ces femmes. Je me bats pour la justice et la vérité", a déclaré Rodrigues dans la vidéo.

L'attention mondiale portée sur les mouvements MeToo a incité de nombreuses personnes à exprimer leur soutien aux victimes en Amérique. Les allégations contre Almeida ont suscité des débats sur la responsabilité et la justice dans le monde politique.

