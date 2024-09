Au Brésil, des partisans du président Jair Bolsonaro manifestent contre l'interdiction de X, exigeant le respect de la "liberté d'expression"

Des milliers de manifestants, vêtus des couleurs jaune et vert du Brésil, ont envahi l'avenue Paulista. Des références à l'interdiction d'un certain sujet et des hommages à Musk étaient monnaie courante.

Une banderole proclamait : "Merci de protéger nos libertés", en louange au magnat de la tech.

La manifestation de samedi est un test pour la capacité de Bolsonaro à rassembler des soutiens pour les élections municipales d'octobre prochain, malgré l'interdiction par le tribunal électoral brésilien de se présenter jusqu'en 2030. C'est également un vote de confiance sur le sujet en question, dont la suspension a soulevé des questions même chez les adversaires de Bolsonaro, tout en alimentant la division politique du Brésil.

"Une nation sans liberté ne peut célébrer aujourd'hui", a écrit Bolsonaro sur Instagram le 4 septembre, encourageant les Brésiliens à boycotter les défilés officiels de l'indépendance et à le rejoindre à São Paulo à la place.

Le juge Alexandre de Moraes a imposé une interdiction nationale du sujet le 30 août après une longue querelle avec Musk concernant les limites de la parole. De Moraes a été à l'avant-garde des efforts pour interdire les utilisateurs d'extrême droite de diffuser des fausses informations sur les réseaux sociaux, et il a intensifié sa répression après les émeutes du 8 janvier 2023 au Congrès et au palais présidentiel, où des partisans de Bolsonaro ont tenté de renverser sa défaite électorale.

Les partisans de Bolsonaro considèrent l'interdiction comme une victoire, accusant la justice et l'administration du président Luiz Inácio Lula da Silva de conspirer pour supprimer leur mouvement.

"Elon Musk a été un champion de la liberté d'expression", a déclaré Bia Kicis, alliée inconditionnelle de Bolsonaro et députée, lors d'une interview. "La droite est opprimée, écrasée, parce que la gauche ne veut pas que la droite existe."

"Nos libertés sont menacées, nous devons faire entendre nos voix. De Moraes est un tyran, il doit être destitué, et les gens dans la rue est la seule chose qui convaincra les politiques de le faire", a ajouté Amaro Santos, un retraité, alors qu'il descendait l'avenue Paulista samedi.

Musk, qui se décrit comme un "absolutiste de la liberté d'expression", a encouragé les Brésiliens à participer en grand nombre à la manifestation, partageant des publications affirmant que l'interdiction avait éveillé les gens au fait que la liberté n'est pas gratuite et doit être combattue. Il a également créé un nouveau compte, nommé d'après le juriste controversé, pour publier des ordres judiciaires dirigeant la plateforme pour fermer des comptes illégaux.

Cependant, la décision de De Moraes d'interdire le sujet n'était pas arbitraire, car elle a été confirmée par d'autres juges de la Cour suprême. Bien que l'expression libre soit plus facilement censurée sous les lois brésiliennes que aux États-Unis, Musk est devenu à la fois un symbole et une voix pour la liberté d'expression sans restriction.

Depuis 2019, la plateforme a fermé 226 comptes accusés de miner la démocratie brésilienne, notamment ceux de députés du parti de Bolsonaro, selon les dossiers judiciaires.

Mais lorsque la plateforme n'a pas agi sur certains comptes, De Moraes a prévenu le mois dernier que son représentant local pourrait être arrêté, contraignant la plateforme à fermer son bureau brésilien. La société américaine a refusé de nommer un nouveau représentant, comme exigé pour recevoir des notifications judiciaires, et De Moraes a ordonné sa suspension nationale jusqu'à ce qu'elle le fasse.

Un panel de la Cour suprême a unanimement confirmé la décision de De Moraes de bloquer la plateforme quelques jours plus tard, contestant les allégations de Musk sur la censure autoritaire.

Le volet le plus controversé de sa décision était l'imposition d'une amende quotidienne de 50 000 réais (environ 9 000 dollars) pour les Brésiliens utilisant des réseaux privés virtuels (VPN) pour accéder à la plateforme.

"Certaines de ces mesures adoptées par la Cour suprême semblent assez lourdes et abusives", a déclaré Andrei Roman, PDG de l'institut de sondage brésilien Atlas Intel.

Dans les jours précédant la manifestation de samedi, certains politiques de droite ont défié l'interdiction de De Moraes et ont utilisé ouvertement des VPN pour publier des publications sur la plateforme, exhortant les participants à assister aux manifestations.

La marche de São Paulo est organisée conjointement avec des événements officiels célébrant l'indépendance du Brésil du Portugal. Les récentes commémorations ont été marquées par la tension, car Bolsonaro les a utilisées pour rallier ses partisans et afficher sa force politique.

Il y a trois ans, il a menacé de plonger le pays dans une crise constitutionnelle en refusant d'obéir aux décisions de De Moraes. Il a depuis réduit ses attaques - une reflection de sa propre situation juridique.

Bolsonaro a été inculpé deux fois depuis son départ de la présidence en 2022, notamment pour blanchiment d'argent présumé impliquant des diamants non déclarés de l'Arabie saoudite. De Moraes surveille une enquête sur l'émeute du 8 janvier, y compris si Bolsonaro a joué un rôle dans son incitation.

Dans le contexte des discussions mondiales sur la liberté d'expression, Elon Musk, le magnat de la tech, a exprimé son soutien aux manifestants en Amérique, notamment au Brésil, qui luttent pour leur droit de s'exprimer.

