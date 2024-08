- Au bord du déploiement, voici la situation difficile à laquelle Varta est confrontée.

Varta, le géant des batteries, accumule les difficultés

Récemment, le fabricant de batteries Varta a fait face à une série de défis : une cyberattaque sur la production, des prévisions financières ratées, une relégation au quatrième niveau de la bourse, et des objectifs de revenus non atteints. Les observateurs ont vu la société allemande traditionnelle, basée à Ellwangen, sombrer davantage dans la crise, alors que les batteries sont considérées comme des produits d'avenir.

Il semble que la lutte pour la survie soit au moins temporairement terminée. Le week-end dernier, l'entreprise a annoncé un accord avec les créanciers et les investisseurs. Cependant, le plan de restructuration comprend certaines pilules amères. Les préoccupations persistent : que réserve l'avenir aux Swabiens ? Et comment en est-on arrivé là ?

Réduction de la dette et implication de Porsche dans le sauvetage

Le plan comporte deux composantes principales : une réduction de la dette et un prêt qui réduira les dettes d'environ 500 millions d'euros à 200 millions. Ensuite, le capital-actions de Varta AG sera réduit à zéro. Résultat : les actionnaires actuels partiront sans compensation, et l'entreprise perdra sa cotation en bourse. Les représentants des actionnaires ont déjà exprimé leur opposition.

Outre la société majoritaire actuelle de Michael Tojner, Porsche de Stuttgart sera également impliqué dans Varta. Les deux contribueront chacun 30 millions d'euros. Un prêt supplémentaire de 60 millions sera fourni par les créanciers. Si tout se déroule comme prévu, le projet assurera le financement de Varta AG jusqu'à la fin de 2027. Varta avait déposé une demande de restructuration pré-insolvabilité en juillet.

Une entreprise aux racines profondes

Les origines de Varta, qui signifie "Distribution, recharge, réparation d'accumulateurs portables", remontent à 1887. Even l'explorateur Fridtjof Nansen a utilisé des batteries Varta lors d'une expédition polaire. Aujourd'hui, Varta ressemble peu à l'entreprise qui a commencé comme une usine de batteries portables à Hagen. La raison : Varta a connu une crise dans les années 1990, a été démantelée et vendue en pièces.

Une croissance grâce aux batteries pour écouteurs sans fil

Tojner est intervenu en 2007. Il a acquis la division des microbatteries et l'a introduite en bourse dix ans plus tard. Tojner semblait avoir l'œil : l'IPO a été un succès. Le développement a été principalement entraîné par la demande croissante de batteries lithium-ion rechargeables, telles que pour les écouteurs sans fil et les montres connectées.

En 2019, Varta a également racheté l'activité des batteries domestiques. L'entreprise a presque quadruplé son chiffre d'affaires en quelques années. Des millions ont été investis pour développer la production, et des dettes ont été contractées. During this time, Varta also entered the development of battery cells for electric cars.

Passage de l'espoir au plan de restructuration

Des fissures sont apparues en 2022 : Varta semblait être devenue trop dépendante de l'un de ses principaux clients - Apple. When Apple sought an alternative supplier, the business was under pressure. The then-Varta CEO, Herbert Schein, a manqué les objectifs de chiffre d'affaires et de bénéfices, et a rapidement démissionné.

Après cela, la récession économique mondiale et l'inflation élevée pour les équipements électroniques ont également affecté Varta. La demande pour les petites batteries a diminué. La concurrence venue de l'Asie et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont également pesé sur Varta.

Niche dans les batteries de voiture électrique

De plus, la batterie électrique de Varta est restée un produit de niche. La batterie est destinée aux véhicules hybrides et ne peut stocker qu'une quantité limitée d'énergie. Elle stocke l'énergie générée pendant la conduite, comme lors du freinage, pour alimenter un moteur électrique qui soutient le moteur à combustion interne.

La direction de Varta a continué à affirmer qu'il y avait de nombreux candidats intéressés. Cependant, Porsche est le seul client connu. Porsche prévoit d'acquérir une participation majoritaire dans la filiale de Varta, V4Drive Battery, pour sécuriser rapidement des batteries d'entraînement hybride pour la Porsche 911 Carrera GTS.

Tojner : "Nous avons fixé la barre trop haut"

Des défis dans les opérations, une dette élevée et des pertes importantes - Varta a continué à glisser dans la crise. Les employés ont été mis en congé temporaire, puis des centaines d'emplois ont été supprimés. Les choses ont été empirées par une cyberattaque au printemps qui a arrêté la production sur les sites allemands.

Les représentants des employés et des actionnaires blâment la crise pour des erreurs de gestion. Tojner, le président du conseil de surveillance de Varta, a récemment admis dans le "Frankfurter Allgemeine Zeitung" : "Nous avons fixé la barre trop haut. Nous avons lancé divers projets, investi lourdement et développé la production."

Trop d'argent a été investi de manière irresponsable, a déclaré Tojner. Le crash était le résultat d'une évaluation des risques inadequ

Lire aussi: