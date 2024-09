Au 90e minute, l'Atlético déjoue la tentative de retour du RB Leipzig.

En un retournement de situation décevant, l'équipe de Bundesliga RB Leipzig a échoué dans ses débuts en Ligue des champions, s'inclinant 2-1 (1-1) face à l'Atlético Madrid. Malgré une avance précoce, ils ont subi leur première défaite de la saison, ce qui pourrait compromettre leur progression en phase éliminatoire de la compétition.

Antoine Griezmann d'Atlético (28') et José María Giménez (90') ont marqué, tandis que Benjamin Sesko (4') a inscrit le but pour Leipzig. Les deux prochains matches à domicile contre la Juventus Turin (2 octobre) et Liverpool FC (23 octobre) s'annoncent difficiles pour les champions de la DFB-Cup à deux reprises, alors qu'ils luttent pour obtenir l'une des huit premières places qui les qualifient directement pour les huitièmes de finale dans le nouveau système de ligue.

Marco Rose, entraîneur de Leipzig, avait mis en garde contre la vitesse d'Atlético sur les ailes avant le match, une stratégie qu'il a révélé un jour plus tard. Rose a étonnamment opté pour une défense à quatre au lieu d'une défense à trois, avec le talent norvégien Antonio Nusa et Xavi Simons menant l'attaque. Dans le milieu de terrain, Arthur Vermeeren, prêté par Atletico, a remplacé Kevin Kampl, blessé.

Bien que la stratégie ait initialement porté ses fruits contre Atletico, qui avait renforcé son équipe pour 185 millions d'euros, la performance de Leipzig a faibli en fin de match. Une attaque d'Atletico a conduit à ce que Sesko traverse le milieu de terrain et offre une occasion de tir à Lois Openda, qui a été sauvée par le gardien de but. Cependant, Sesko a réussi à marquer sur une reprise de volée, donnant à Leipzig un court avantage.

Cependant, Atletico a récupéré et dominé le match, mettant Leipzig sous pression. Juste après que le capitaine de Leipzig, Willi Orban, ait dégagé le ballon pour éviter un but, Angel Correa a heurté le poteau sur un coup de coin rapide. Leipzig a perdu le contrôle du match et a subi un revers lorsque Griezmann a marqué un superbe coup franc.

Atletico a continué à dominer en deuxième mi-temps, tandis que Leipzig n'a créé que peu d'occasions. Les deux équipes ont manqué d'urgence, avec peu d'occasions claires. Atletico a fait entrer un attaquant de pointe, Alexander Sørloth, en fin de match, tandis que Leipzig a tenté de faire pression. Xavi a manqué une occasion à bout portant, et Yussuf Poulsen a envoyé sa tête à côté dans la 77e minute. Dans les dernières secondes, Gimenez a marqué le but victorieux, et le stade Metropolitano a explosé de joie.

Malgré les matches difficiles à venir contre la Juventus Turin et Liverpool FC, l'aventure en Ligue des champions de Leipzig continue, avec leur prochain match contre ces deux adversaires de taille. Malgré le revers contre l'Atlético Madrid, la Ligue des champions reste une occasion importante pour Leipzig de montrer ses compétences et son potentiel sur la scène internationale.

Après leur défaite lors de leur débuts, Leipzig devra stratégiquement bien jouer pour leurs prochains matches de Ligue des champions, en visant l'une des huit premières places pour se qualifier pour les huitièmes de finale dans le nouveau système de ligue.

