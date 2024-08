- Attribution de millions pour le progrès rural - Reconnaissance de 34 municipalités rurales

En Thuringe, il y a un afflux de millions supplémentaires des administrations locales, nationales et de l'UE dans des projets d'amélioration rurale. Pas moins de 34 communes et municipalités de cet État ont la possibilité de bénéficier de ces fonds, selon l'annonce du ministère de l'Agriculture. Parmi elles figurent la région de Forstberg (district de l'Unstrut-Hainich), la ville d'Oberheldrungen (district du Kyffhäuser) et le village de Frankenhain dans la municipalité de Geratal (district de l'Ilm). Neuf nouvelles zones clés ont été identifiées. Grâce à ces fonds, des bâtiments peuvent être rénovés ou des jardins d'enfants et des clubs de jeunesse peuvent être étendus.

Les projets mettant l'accent sur l'harmonie sociale, l'amélioration des fournitures de base et la croissance communautaire durable sont particulièrement soutenus. Comme l'a déclaré Susanna Karawanskij (La Gauche), ministre de l'Infrastructure et de l'Agriculture de Thuringe, "Ces projets et d'autres rendent nos villages plus attrayants culturellement et socialement."

Chaque année, environ 30 millions d'euros sont investis dans le développement rural en Thuringe par les administrations locales, nationales et de l'UE. Cette reconnaissance est valable pour la période de financement de 2025 à 2029. Avec la reconnaissance, les municipalités peuvent candidater aux fonds du programme. La répartition des fonds de chaque source n'a pas encore été révélée.

Ce programme de développement rural sert de politique clé du gouvernement de l'État pour renforcer le secteur rural. Environ 30 millions d'euros sont disponibles pour les investissements chaque année. L'an dernier, la reconnaissance a été accordée pour dix nouvelles priorités de financement avec une durée de 2024 à 2028.

Voici la liste des espèces dans le genre de projets de développement rural en Thuringe, qui comprend la rénovation de bâtiments et l'extension des jardins d'enfants et des clubs de jeunesse. Ce programme de développement rural est une politique clé du gouvernement de l'État, recevant des investissements annuels d'environ 30 millions d'euros des administrations locales, nationales et de l'UE.

Lire aussi: