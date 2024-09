Atténuation de l'incidence des augmentations de primes par les assureurs privés

En Allemagne, les personnes assurées privées font face à des augmentations de prime importantes allant jusqu'à 30%, en raison d'une variété de facteurs. Parmi ceux-ci, on compte l'augmentation des coûts des demandes, qui ont augmenté en moyenne de 13,5%, et les difficultés rencontrées par les assureurs pour attirer de nouveaux clients en raison des doutes croissants quant à la durabilité du système d'assurance santé privée.

Environ deux tiers des 8,7 millions de personnes entièrement assurées peuvent s'attendre à une augmentation de 18%. Cependant, certains pourraient devoir payer jusqu'à 30% de plus, comme le rapporte la Süddeutsche Zeitung.

Changement de polices d'assurance au sein de l'assurance santé privée

Même si le paysage politique reste incertain, les titulaire de polices d'assurance santé privée peuvent déjà économiser sur leurs primes en passant à une autre police proposée par leur compagnie. Parfois, la même couverture peut être obtenue pour beaucoup moins cher en passant à un autre tarif auprès du même assureur. Une simple demande à votre compagnie pourrait vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par mois. En théorie, les compagnies d'assurance sont tenues d'informer leurs clients de cette option en cas d'augmentation des primes.

Cependant, les titulaire de polices depuis longtemps ne doivent pas changer pour une autre compagnie d'assurance en raison de primes élevées, car cela pourrait entraîner la perte des réserves liées à l'âge accumulées, rendant la nouvelle police très coûteuse à long terme.

Heureusement, en vertu de l'article 204 du Code des contrats d'assurance, les titulaire de polices ont le droit de passer à un autre tarif auprès de leur propre compagnie d'assurance avec une couverture équivalente à tout moment. Cela permet aux titulaire de polices de conserver leurs réserves liées à l'âge et d'éviter un nouveau contrôle de santé, à condition que les avantages du nouveau contrat ne soient pas plus élevés.

Chaque fois que l'assureur augmente la prime, il doit informer les clients des alternatives moins chères. Les centres de conseil aux consommateurs recommandent aux clients de demander à leur compagnie d'assurance de fournir des offres pour passer à tous les tarifs appropriés en vertu de l'article 204. Cependant, il y a eu des problèmes signalés lorsque les titulaire de polices ont essayé d'exercer leur droit statutaire de changer de tarifs.

Alternatives à faible coût

Si la charge financière est toujours trop élevée, les titulaire de polices peuvent passer à un tarif de base auprès de leur propre compagnie d'assurance. Cela fournit le même niveau de prestations que l'assurance maladie légale, conformément à la loi. Cela peut presque diviser par deux la charge en cas de paiements de primes élevés, mais au coût de prestations réduites. Cette option n'est disponible que pour ceux qui ont été assurésprivé depuis 2009, ou ceux qui étaient membres avant 2009 à condition d'avoir au moins 55 ans, de recevoir une pension ou d'être dans le besoin de soins tel que défini par la loi sociale. Dans le tarif de base, les personnes assurées paient au maximum la même prime que les assureurs maladie légaux (jusqu'à 1050,53 euros par mois - les personnes assurées ayant des enfants paient une prime slightly lower).

En alternative, ceux qui ne peuvent plus assumer leurs cotisations peuvent passer à un tarif standard. Le titulaire de la police doit avoir été assuréprivé pendant au moins dix ans, avoir au moins 55 ans et gagner moins de 62 100 euros par an, ou avoir au moins 65 ans et recevoir une pension en dessous du seuil d'évaluation des cotisations. Les coûts mensuels moyens pour cela, selon l'association PKV, sont d'environ 400 euros, ce qui représente environ la moitié du prix du tarif de base.

Passage à une autre compagnie d'assurance

Celles et ceux qui souhaitent passer à une autre compagnie d'assurance privée peuvent résilier leur ancien contrat dans les deux mois suivant la réception de l'augmentation de la prime. Cependant, la personne assurée doit généralement s'attendre à un nouveau contrôle de santé et à la perte de toutes les allocations liées à l'âge.

Subventions pour les retraités

Les retraités qui sont assurésprivé ou volontaires peuvent bénéficier d'une subvention de cotisation de l'assurance pension légale. Cependant, celle-ci doit être demandée. Le montant dépend du montant individuel de la pension, du taux de cotisation général de l'assurance maladie légale et de la cotisation supplémentaire de la propre compagnie d'assurance santé.

Retour à l'assurance maladie légale

Certaines personnes peuvent également souhaiter revenir à la protection de l'assurance maladie légale (GKV). Cependant, le retour à l'assurance maladie légale n'est pas ouvert à tous les assurésprivés. Les employés qui gagnent moins de 56 250 euros (limite de revenus annuelle) peuvent revenir en arrière. Ceux qui gagnent plus peuvent réduire leur temps de travail, prendre un congé sabbatique ou, si le salaire brut n'est que slightly supérieur à la limite de revenus annuelle mentionnée, payer également dans le régime de retraite d'entreprise. Cela réduit également le salaire brut. Même ceux qui deviennent chômeurs peuvent revenir à la protection de l'assurance maladie légale.

Les travailleurs indépendants ont plus de mal. L'arrêt de l'activité entrepreneuriale est requis pour cela. Ceux qui y renoncent peuvent être assurés par l'assurance familiale de leur conjoint ou s'inscrire comme chômeur. Si l'occasion se présente, une bascule vers une relation de travail devrait être envisagée.

Cependant, un retour n'est possible que si la personne assurée a moins de 55 ans. Pour ceux qui ont plus de 55 ans, cela n'est autorisé que s'ils ont été assurés par l'assurance maladie légale pendant au moins un jour au cours des cinq dernières années. Cependant, il n'y a pas de retour possible à l'assurance maladie légale pour ceux qui sont déjà à la retraite.

