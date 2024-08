- Attention aux guêpes et aux frelons.

Récemment, il convient d'exercer une prudence accrue envers les guêpes et les frelons.* Le frelon européen est actuellement en train de produire à la fois des mâles et des reines, ce qui entraîne une augmentation de leur vigilance et de leur tendance à piquer, selon Melanie von Orlow, directrice générale de NABU Berlin. De même, les guêpes allemandes et communes réagissent de manière sensible aux perturbations.

Avant de s'adonner à des activités en plein air, telles que le jardinage, il est recommandé d'observer les schémas de vol des insectes, conseille von Orlow, qui est également responsable du service Hyménoptères de NABU Berlin. Ce service fournit une assistance et des conseils concernant les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons depuis 2002. Ces créatures appartiennent à l'ordre des hyménoptères.

"Maintenir une distance de 1,5 à 2 mètres"

Le frelon européen, une espèce particulièrement protégée, a connu une bonne année, selon von Orlow. En raison d'un début d'année précoce et doux, les insectes ont commencé leur reproduction plus tôt, ce qui a entraîné la formation de plus grands nids. Même les nids discrets nécessitent de maintenir une distance appropriée. "Une distance de 1,5 à 2 mètres est généralement recommandée."

Le frelon européen est soumis à une protection spéciale. Il ne peut être capturé, déplacé ou tué sans autorisation de l'autorité de protection de la nature la plus élevée. À Berlin, le service Hyménoptères de NABU a déplacé 75 nids de frelon européen cette année.

"Réagir de manière sensible aux perturbations du nid"

Les guêpes allemandes et communes ont également prospéré grâce aux conditions météorologiques douces, a déclaré von Orlow. Elles ont établi de grandes populations qui peuvent également être trouvées dans le sol, les tas de compost ou les cabanes. Les nids peuvent être identifiés par leur activité de vol active. "Les perturbations du nid entraînent une forte émergence des insectes et des piqûres." Dans de tels cas, un dératiseur est autorisé à éradiquer les nids, à condition qu'il y ait une raison valable.

Les guêpes peuvent rester actives jusqu'à fin novembre, tandis que les nids de frelon européen sont probablement abandonnés fin octobre, selon NABU. "Une fois que toute la population a péri, les entrées des sites de nidification indésirables peuvent être scellées pour empêcher de nouvelles colonies près des anciens nids." Il n'est pas nécessaire d'enlever les nids morts.

Dans les zones urbaines, les animaux tirent parti des toits et des cabanes

Depuis 2020, le service Hyménoptères tient

