Attentats pour rapprocher les deux camps: le parti de Macron propose un "plan d'action pour les Français"

Un mois après les élections législatives françaises, les tentatives de rapprochement entre les différentes factions politiques prennent progressivement de l'ampleur. Le chef du parti présidentiel Renaissance, Stéphane Séjourné, a proposé un "Plan d'action pour les Français" dans une lettre adressée à d'autres dirigeants de partis. Selon Séjourné, cette lettre est destinée aux "partis républicains", suggérant que le politique, qui est également ministre des Affaires étrangères, tend la main à tous les partis sauf au Rassemblement National d'extrême droite dirigé par Marine Le Pen et La France Insoumise de gauche.

Séjourné a appelé à surmonter les divisions passées et a proposé une coopération autour de sept priorités, notamment les services publics dans les domaines de la santé et de l'éducation, l'environnement et la sécurité. Au lieu d'éliminer les points de vue différents, il a suggéré de les surmonter pour permettre l'action. Récemment, des rapports ont indiqué que Lucie Castets, la candidate préférée de la gauche pour le poste de Premier ministre, avait également écrit aux députés pour chercher une collaboration.

Dans les élections législatives anticipées, la coalition de gauche Nouveau Front Populaire a surpris en arrivant en tête. Les forces centristes du président Emmanuel Macron sont arrivées deuxième, avec le Rassemblement National en troisième position. Cependant, aucun des camps ne détient une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui est inhabituel en France et complique la formation du gouvernement.

Macron a appelé à plusieurs reprises à une coalition allant des socialistes aux conservateurs. Cependant, la gauche, composée du Parti de gauche, des communistes, des socialistes et des verts, considère que le mandat gouvernemental lui appartient.

