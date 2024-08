Attentats à la bombe et à la fusée contre un navire marchand au large du Yémen

Au large du Yémen, il y a eu plusieurs attaques contre un navire marchand. Selon l'agence de sécurité maritime du Royaume-Uni, UKMTO, une grenade propulsée par roquette a explosé près du navire au large de la ville portuaire de Mokha jeudi, suivie d'une roquette.

Le navire a également signalé une tentative d'attaque de drone, qui a été empêchée par une équipe de sécurité armée à bord. Dans une quatrième attaque, une autre roquette a explosé près du navire. L'équipage et le navire étaient indemnes et se dirigeaient vers le port le plus proche de leur itinéraire, a déclaré l'UKMTO.

La société de sécurité Ambrey a rapporté trois attaques par la milice yéménite des Houthis contre un navire au large de la côte yéménite. Aucun dommage ni blessure n'a été signalé Initially. Un expert d'un think tank basé à Washington a identifié le pétrolier cible comme étant le "Delta Blue", battant pavillon libyen et se dirigeant vers la Grèce.

La ville côtière de Mokha se trouve sur le détroit de Bab al-Mandab, reliant le golfe d'Aden à la mer Rouge. Les Houthis soutenus par l'Iran ont attaqué les navires sur cette voie de commerce vitale depuis novembre. Le chef des Houthis, Abdul Malik al-Houthi, a décrit la réduction du trafic maritime dans la région comme une "grande victoire". La milice a prétendument attaqué 177 navires jusqu'à présent.

Les Houthis affirment que leurs attaques visent à soutenir l'organisation palestinienne radicale Hamas dans sa guerre contre Israël. En réponse aux attaques des Houthis, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes contre la milice au Yémen. La marine allemande était également présente dans la région dans le cadre de la mission maritime de l'UE "Aspides" sur la frégate "Hessen".

