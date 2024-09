- Attentat terroriste à venir impliquant des toxines: décision finale

La plus haute juridiction allemande, la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, a confirmé la condamnation d'un individu qualifié d'islamiste solitaire pour avoir planifié une attaque toxique en Allemagne. En 2023, cet Iranien de 25 ans a été arrêté lors d'une opération anti-terroriste impressionnante à Castrop-Rauxel, dans la région de la Ruhr, et a écopé d'une peine de prison de quatre ans avec une surveillance prolongée obligatoire par le tribunal de district de Dortmund.

Selon la cour, aucun vice de forme n'a été relevé. Ainsi, la condamnation pour complot visant à commettre un acte de violence grave mettant en danger la stabilité de l'État, ainsi que le financement du terrorisme, est devenue définitive.

Menace Imminente Inexistante : La Recette était Inadéquate

Selon l'arrêt de novembre 2023, cet Iranien avait prévu de mettre en œuvre une attaque toxique sur le sol allemand à l'aide d'une substance toxique maison, dans le but de causer le plus de morts possible. Il avait précédemment interagi en ligne avec le groupe terroriste État islamique et, sous la direction d'une personne inconnue, avait commencé à rassembler les produits chimiques nécessaires pour produire du cyanure. Cependant, il ignorait que les substances qu'il avait réunies étaient incapables de produire du poison.

Les juges de la Cour fédérale de justice, comme leurs homologues de Dortmund, ont jugé irrelevante la non-existence de danger imminent pour le public dans les chefs d'accusation criminels. Ils ont également soutenu l'hypothèse du tribunal de district de Dortmund selon laquelle la collecte de divers ingrédients supposés pour la production de poison constituait un financement du terrorisme.

La condamnation de l'individu pour avoir planifié une attaque toxique et financé le terrorisme a été confirmée par la Cour de justice, conformément à la décision du tribunal de district de Dortmund. Malgré l'inadéquation de la substance toxique maison, aucun vice de forme n'a été relevé pour justifier la condamnation pour complot visant à commettre un acte de violence grave et le financement du terrorisme.

Lire aussi: