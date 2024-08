- Attentat à la mort: un homme de 24 ans en cour pour tir

Un homme de 24 ans doit comparaître aujourd'hui devant le tribunal régional de Hildesheim, accusé de tentative de meurtre. Le jeune homme est soupçonné d'avoir tiré deux coups de feu sur un homme de 29 ans à Peine en février. Le défendeur est accusé d'avoir sorti une arme pendant une conversation et d'avoir tiré, touchant l'homme de 29 ans à la cuisse et dans le dos, alors que la victime était déjà à terre. L'homme grièvement blessé a nécessité une intervention chirurgicale.

Le suspect allemand de 24 ans s'est enfui après les faits et a été arrêté environ 14 jours plus tard suite à une chasse à l'homme intensive. Selon un porte-parole du tribunal, seul le réquisitoire a été lu lors de la première journée du procès. L'homme de 29 ans comparaît comme co-plaignant. Un homme de 27 ans est également jugé pour entrave à la justice. Il est soupçonné d'avoir pris le présumé auteur en voiture près du lieu du crime et de l'avoir aidé à se cacher.

Le procès pour tentative de meurtre se poursuivra au tribunal régional de Hildesheim. La victime de 29 ans, maintenant co-plaignant, sera présente pour témoigner de l'incident.

Lire aussi: