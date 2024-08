- Attentat à la bombe: un adolescent devant un tribunal

À la suite d'une tentative de meurtre et d'autres crimes, un adolescent de 17 ans comparaîtra prochainement devant le tribunal régional de Bautzen. En août 2023, il s'est armé et est entré dans une école de Bischofswerda, blessant grièvement un garçon de 8 ans. Selon la police, l'agresseur s'est ensuite immolé par le feu, ce qui a été éteint, et il a été arrêté. Le jeune homme de 16 ans à l'époque avait Previously attended this school. La police n'a initially pas écarté l'hypothèse qu'il avait l'intention d'incendier le bâtiment de l'école.

Il est également inculpé de coups et blessures dangereux et d'incendie criminel

Il est maintenant inculpé de coups et blessures dangereux et d'incendie criminel. Selon le tribunal régional, en mai 2023, il a mis le feu à une cabane de jardin dans un jardin partagé et avait également prévu une attaque dans son ancienne école. En entrant dans le bâtiment de l'école, il avait apparemment des cocktails Molotov, un pistolet à eau rempli d'alcool et un briquet avec lui.

Le suspect s'immole par le feu et se blesse grièvement

"Alors qu'il préparait apparemment son plan dans les toilettes pour garçons, il a été surpris par un élève, qu'il a attaqué Suddenly avec un couteau par derrière ", a déclaré plus tard l'information du tribunal. En raison des événements suivants, le défendeur a considéré son plan comme un échec et s'est immolé par le feu, ainsi que ses vêtements. Il est ensuite descendu en courant les escaliers en feu, se blessant grièvement et tombant initialement dans le coma.

Le procès débutera ce mercredi. Les audiences devant la chambre pour mineurs sont prévues jusqu'au 18 septembre et ne sont pas publiques, car le défendeur est mineur.

