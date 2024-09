- Attentat à l' homicide à Munich - blessures subites par le conjoint

Il y a eu des soupçons selon lesquels un homme de 57 ans a commis un acte violent contre sa femme dans un centre d'accueil pour réfugiés situé à Munich. Selon un communiqué de presse, les autorités enquêtent sur l'incident pour des chefs d'accusation potentiels d'essai de meurtre. Le parquet de Munich a demandé un mandat d'arrêt contre l'individu.

Selon les informations disponibles, les secours ont été appelés au centre en raison d'une vive dispute dans les premières heures. À leur arrivée, la police et les services médicaux ont découvert l'homme afghan de 57 ans avec une entaille à la main. Près de lui, ils ont trouvé une femme de 45 ans avec des coupures profondes au cou et au visage à l'extérieur d'un appartement dans le centre. En raison de la perte importante de sang, les professionnels de la santé se sont occupés d'elle immédiatement et l'ont transportée à l'hôpital pour traitement.

Les circonstances de l'incident ont conduit les soupçons sur l'homme de 57 ans. Il a également été transporté à l'hôpital pour traiter ses blessures et subir une intervention chirurgicale. Actuellement, il est sous surveillance policière à l'hôpital. Les autorités mènent des entretiens avec les autres résidents du centre. La police criminelle a pris en charge l'enquête.

Les actions de l'homme de 57 ans ont suscité des préoccupations quant au crime de meurtre, étant donné l'état critique de sa femme. Les autorités envisagent des chefs d'accusation de meurtre en fonction des blessures graves subies par la femme.

