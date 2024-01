Attendez-vous à une recrudescence de Covid et de grippe après les fêtes. Voici comment s'y préparer

Chaque année, depuis l'apparition du Covid-19, on observe une recrudescence de l'activité des coronavirus après Noël, la Saint-Sylvestre et d'autres fêtes hivernales.

Avant même les fêtes de cette année, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient déjà prévenu que le nombre d'hospitalisations liées au Covid était en hausse, tout comme celui des hospitalisations liées à la grippe et au virus respiratoire syncytial (également connu sous le nom de VRS).

Si de nombreuses personnes ont pris des mesures avant et pendant les fêtes pour réduire le risque de contracter ces virus, d'autres ont participé à de grandes réunions où le risque d'exposition était plus élevé. Que peuvent-ils faire maintenant pour réduire la transmission du virus aux membres vulnérables de leur famille ? S'ils présentent des symptômes, que doivent-ils prendre en compte pour décider de ce qu'ils doivent faire - par exemple, quand faire un test de dépistage, consulter un médecin et s'absenter du travail ou de l'école ?

Pour nous aider à répondre à ces questions, je me suis entretenue avec le Dr Leana Wen, experte en bien-être. Leana Wen est médecin urgentiste et professeur de politique et de gestion de la santé à l'École de santé publique de l'Institut Milken de l'Université George Washington. Elle a précédemment occupé le poste de commissaire à la santé de Baltimore.

CNN:Quelles mesures les personnes qui ont participé à de grands rassemblements pendant les fêtes devraient-elles prendre dès maintenant pour éviter de transmettre le Covid-19 et d'autres virus aux membres vulnérables de leur famille et à leurs amis ?

Dr Leana Wen : Avec l'activité virale qui nous entoure en ce moment, les personnes qui ont participé à de grands rassemblements ou à des activités dans des espaces intérieurs bondés avec un minimum de précautions doivent savoir qu'elles ont pu attraper le coronavirus, la grippe, le VRS ou n'importe quel autre virus en circulation. Même s'ils ne craignent pas de tomber malades eux-mêmes, ils doivent essayer de réduire la possibilité de transmettre ces virus aux personnes vulnérables avec lesquelles ils sont en contact étroit.

Par exemple, ils peuvent envisager de reporter une visite à un parent qui réside dans une maison de retraite ou qui a subi une transplantation d'organe et prend des médicaments immunosuppresseurs. Si la visite est déjà programmée, prévoyez de la faire à l'extérieur. Si elle doit avoir lieu à l'intérieur, vous devez tous deux porter des masques bien ajustés et de bonne qualité. Évitez de partager un repas à l'intérieur.

CNN : Cela s'applique-t-il également aux personnes qui ne présentent pas de symptômes ?

Wen : Oui. Vous pouvez être infecté et asymptomatique. Vous pouvez également être pré-symptomatique, ce qui signifie que vous pouvez être contagieux et développer des symptômes dans les jours à venir. Ne prenez pas le risque de rendre quelqu'un d'autre malade. Il est préférable d'éviter tout contact étroit avec des personnes vulnérables au cours de la semaine qui suit les événements auxquels vous avez été fortement exposé.

CNN : Qu'en est-il des tests de dépistage avant de voir vos proches ?

Wen : Vous pouvez faire un test rapide d'antigènes à domicile pour dépister le Covid-19. Ce test ne permet pas de détecter 100 % des cas de coronavirus, mais il peut aider à identifier les personnes qui ont une charge virale élevée. Le problème, cependant, est qu'il n'existe pas de test à domicile pour les autres virus, de sorte qu'un test négatif pour le coronavirus ne signifie pas que vous ne pourriez pas être également porteur de la grippe, du VRS ou d'autres agents pathogènes contagieux. C'est pourquoi, par excès de prudence, il est judicieux de prendre les mesures ci-dessus lors d'un contact avec une personne particulièrement vulnérable à une maladie grave due à un virus respiratoire.

CNN : Si une personne présente des symptômes, doit-elle immédiatement se soumettre à un test de dépistage ? Et si oui, pour quoi faire ?

Wen : Il n'est pas surprenant que certaines personnes ayant participé à de grands événements développent par la suite des symptômes de toux, d'éternuements, de fièvre, etc. Toutes les personnes présentant des symptômes n'ont pas besoin de se faire dépister. La raison la plus importante de se faire dépister est l'intention de prendre des médicaments antiviraux contre le Covid-19 et la grippe. Si elles sont éligibles au traitement, elles doivent passer ces deux tests et appeler leur prestataire de soins de santé pour savoir comment elles peuvent obtenir ces antiviraux.

Une autre raison de faire le test est de côtoyer des personnes vulnérables qui voudraient avoir accès elles-mêmes aux antiviraux si elles sont séropositives. Ainsi, si vous êtes séropositif, vous pourrez informer les personnes avec lesquelles vous avez été récemment en contact. Les deux tests les plus importants à effectuer concernent le Covid-19 et la grippe, car ce sont les virus pour lesquels il existe des traitements antiviraux spécifiques.

CNN : Quand faut-il consulter un médecin ?

Wen : La plupart des symptômes viraux se résorbent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. Les gens peuvent utiliser des traitements de soutien comme le repos, les liquides et les médicaments qui font baisser la fièvre.

J'ai mentionné plus haut que certaines personnes pourraient bénéficier d'un traitement antiviral spécifique pour le Covid-19 et la grippe. Les personnes éligibles ne doivent pas tarder à contacter leur prestataire de soins de santé, car il est essentiel de commencer les antiviraux dès le début de la maladie. Il s'agit notamment des personnes âgées et des personnes souffrant de maladies chroniques sous-jacentes, qui sont plus susceptibles de tomber gravement malades si elles contractent ces virus.

D'autres personnes particulièrement sujettes aux conséquences négatives des maladies respiratoires devraient également prendre contact avec leurs prestataires de soins dès le début de la maladie, afin de garantir un suivi proactif. Il s'agit notamment des nouveau-nés et des personnes souffrant d'affections cardiaques et pulmonaires graves ainsi que d'immunodépression.

Pour tous les autres, les symptômes qui doivent amener à consulter un médecin sont les suivants : difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, fièvres soutenues et incapacité à s'hydrater.

CNN : Les personnes présentant des symptômes doivent-elles rester chez elles au travail ou à l'école ? Si oui, pendant combien de temps ?

Wen : La meilleure pratique consiste généralement à rester à l'écart des autres lorsque l'on commence à présenter des symptômes. Cette période, au cours de laquelle les symptômes apparaissent pour la première fois, est souvent celle où l'on est le plus susceptible de propager les virus. Il ne suffit pas d'avoir un test négatif pour un virus, car vous pouvez en avoir d'autres qui sont contagieux.

En ce qui concerne le retour au travail et à l'école, suivez les directives en vigueur sur votre lieu de travail ou à l'école. Par exemple, beaucoup d'écoles demandent que les enfants ne retournent pas à l'école tant qu'ils n'ont pas cessé d'avoir de la fièvre depuis au moins 24 heures et qu'ils n'ont pas pris de médicaments pour réduire la fièvre. La plupart des établissements n'exigeront probablement pas une absence totale de symptômes. Après tout, même après un rhume léger, les gens ont souvent une toux persistante qui peut durer des semaines après l'apparition des symptômes.

CNN : Si les gens n'ont pas encore reçu leur Covid et leur vaccin contre la grippe, est-il trop tard ?

Wen : Non : Non. Ces virus sont toujours en circulation. Les CDC recommandent vivement aux patients de se faire vacciner. Un vaccin contre le VRS est également disponible pour les personnes âgées de 60 ans et plus. La vaccination réduit le risque de contracter les virus et, surtout, le risque de tomber gravement malade.

