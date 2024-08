- Attendez- vous à des averses et à des pluies intenses à la fin de la semaine, suivies d'un dimanche ensoleillé.

Les habitants de Rhénanie-du-Nord-Westphalie doivent se préparer à des averses et des orages en fin de semaine. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit sur son site que dès 13h00 vendredi, le ciel sera nuageux avec des précipitations intermittentes. La température maximale sera comprise entre 22 et 26 degrés Celsius. En outre, il y aura des vents modérés à vifs, avec des rafales et, dans certaines régions, des vents tempétueux. Samedi, Rhénanie-du-Nord-Westphalie aura un ciel clair au début, mais des averses et des orages, parfois avec de fortes précipitations et de la grêle, sont prévus en soirée. Le thermomètre grimpera jusqu'à 27 à 31 degrés Celsius. Il y aura des vents modérés, mais des rafales de force ouraganienne pourraient se produire pendant les averses et les orages.

Le dimanche, le temps sera à nouveau partly nuageux. Pas de précipitations sont prévues. La température baissera jusqu'à un maximum de 19 à 21 degrés Celsius. En général, il soufflera un vent assez fort.

Malgré le ciel clair initial, des averses et des orages avec de fortes précipitations et de la grêle sont attendus en Rhénanie-du-Nord-Westphalie samedi soir. Contrairement à cela, le dimanche est prévu partly nuageux sans précipitations.

