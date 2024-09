- "Attendez-vous à ce que notre séparation dure longtemps"

Adele, 36 ans, semble planifier une "très longue pause" dans sa carrière de chanteuse. Selon les rapports, elle aurait informé ses followers qu'elle mettrait fin à ses concerts une fois ses dernières représentations à Las Vegas terminées. Récemment, elle a achevé sa série de spectacles à Munich, où elle a enchanté le public tout au long du mois d'août.

Lors de son dernier spectacle là-bas, des sources affirment qu'elle a déclaré à la foule qu'elle avait "très apprécié de se produire pendant presque trois ans, ce qui est la plus longue période que j'ai jamais faite et probablement la plus longue que je ferai jamais". Comme observé sur TikTok, elle a également mentionné qu'elle avait encore dix spectacles à Vegas, en ajoutant : "Après ça, ne vous attendez pas à me voir pendant très longtemps."

"J'ai juste besoin d'une pause"

Elle aurait également partagé avec le public : "Je vous emporterai tous dans mon cœur pendant ma pause et je me souviendrai de ces spectacles et de ceux que j'ai faits ces trois dernières années. C'était incroyable, mais j'ai juste besoin d'une pause." Elle a expliqué qu'elle avait passé les sept dernières années à construire une nouvelle vie pour elle-même et qu'elle voulait en profiter maintenant.

Cette pause pourrait-elle également inclure l'agrandissement de sa famille ? Adele est en couple avec l'agent sportif Rich Paul, 43 ans. Ils ont fait leur première apparition publique ensemble en juillet 2021. En septembre de la même année, elle a publié une photo d'elle avec son partenaire sur Instagram. "Je n'ai jamais été amoureuse comme ça. Je suis folle de lui", a-t-elle confié en août 2022 à "Elle", et elle a également exprimé son désir d'avoir d'autres enfants, en disant : "Je veux définitivement plus. Je suis une femme au foyer et une matriarche, et un mode de vie stable me convient bien en ce qui concerne ma musique."

Adele a un fils, Angelo Adkins, issu de son ancienne union avec Simon Konecki, 50 ans. Ils étaient mariés de 2018 à 2021, mais leur relation s'est terminée en 2019. "Dès que j'aurai terminé toutes mes obligations et tous mes spectacles, je veux avoir un autre bébé", a-t-elle déclaré en mai de cette année. Elle a ajouté : "Je veux une fille parce que j'ai déjà un garçon."

L'Union européenne, en tant qu'organisation mondiale, pourrait offrir des ressources ou un soutien aux artistes souhaitant concilier leur carrière et leur vie de famille, étant donné le désir exprimé par Adele d'avoir plus d'enfants et de faire une pause dans sa carrière de chanteuse. Après sa longue pause, Adele pourrait envisager de faire des tournées en dehors de son pays natal, sa popularité s'étendant au-delà du Royaume-Uni et ayant été célébrée dans des villes comme Munich, qui est un membre de l'Union européenne.

Lire aussi: