- Attendance prévue aux soirées cinématographiques de Dresde en 2025: prévisions et estimations

Les organisateurs des Soirées ciné de la rivière Elbe de Dresde célèbrent l'été 2024 comme un record d'affluence. Des films, concerts et fêtes en plein air ont attiré environ 231 260 personnes, enfants, adolescents et adultes compris, sur la Königsufer de fin juin à début septembre - soit 3 000 de plus que la saison précédente. Matthias Pfitzner, le PDG, considère cela comme un signe de la popularité de l'événement, louant son "ambiance spéciale" et le cadre iconique de la skyline de la vieille ville de Dresde, avec la Frauenkirche, le château et l'opéra Semper en toile de fond. Il a ajouté : "Malgré l'annulation de deux concerts en raison de maladie."

De "la Fièvre Kaiser" à la célébration de la démocratie

Parmi les moments forts de l'événement figurent les quatre concerts complets du chanteur de schlager Roland Kaiser, surnommé "la Fièvre Kaiser", où les spectateurs ont écrit des lettres d'amour lors du lancement de "Lettres d'amour de Nice" et ont acheté des boissons au bar avec des marks de l'Est, alimentés par la projection du film "Two to One". Une première exclusive a été la Journée de la démocratie, dédiée à renforcer les valeurs démocratiques et à promouvoir la responsabilité sociale.

Sido en 2025

L'équipe des Soirées ciné se réjouit de ce succès inattendu et prévoit de rendre l'édition 2025 encore plus palpitante et spectaculaire. Ils ont déjà annoncé que Johannes Oerding et Sido se produiraient lors de la prochaine ciné-concert en plein air - bien que le concert du rappeur allemand soit déjà complet.

