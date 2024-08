- "Attaques terroristes qui affectent tout le monde" <unk> Alors, qu'est-ce qui suit?

Avec une expression sévère, le chancelier Olaf Scholz (SPD) s'approche de la mer de fleurs et de bougies au Fronhof à Solingen, trois jours après l'incident tragique de coups de couteau. Ses lèvres sont pincées alors qu'il dépose une rose blanche en hommage aux victimes de l'attaque. En symbole de solidarité, Scholz s'est rendu dans la ville de Bergisch, qui est encore sous le choc même le lundi.

Scholz se tient entre le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) et le maire de Solingen Tim Kurzbach (SPD). Tous les responsables politiques restent silencieux, déposent des roses et se tiennent un moment les mains jointes. Ensuite, ils passent devant le lieu de l'attaque et se dirigent vers une zone désignée pour discuter avec les pompiers et les secours qui étaient présents le vendredi soir.

Ils discutent pendant presque une heure à huis clos. Plus tard, Wüst mentionne que les jeunes secouristes sur place étaient dépassés par les trois décès et les huit blessures, et sont encore bouleversés lorsque les souvenirs horribles resurgissent.

Les citoyens demandent l'union politique

"Pourquoi ?" est écrit en lettres rouges sur une carte parmi les fleurs. Cependant, la préoccupation principale du lundi est déjà : "Que faire ?" La foule d'environ 100 personnes gather behind barriers at a distance and observing Chancellor Scholz's appearance is seeking answers - and security. Many of them have a migration background, such as Emran Gadi, who has lived in Solingen since his infancy more than 30 years ago. "I expect politicians to unite and find solutions," he says. His family also fled from Serbia during the war. But those who refuse to integrate and adapt have no place here, he adds.

"Des politiques d'immigration plus strictes sont nécessaires," dit Cari Quispe de Mergard, résident de Solingen âgé de 57 ans qui a déménagé dans la ville il y a 30 ans du Pérou. "Nous demandons plus de sécurité." Le suspect - un demandeur d'asile rejeté de Syrie - a attaqué des gens dans la foule devant la scène lors du festival de la ville. Il a depuis été révélé qu'il aurait dû être deporté en Bulgarie l'année dernière, mais cela n'a pas abouti. L'atmosphère est tendue. Certains spectateurs se disputent sur la possibilité de voter pour l'AfD à l'avenir.

Scholz promet des mesures sévères - mais ne donne aucun détail

Le chancelier Scholz ne peut pas encore fournir de réponses concrètes aux questions anxieuses des citoyens lors de sa visite sur les lieux. Il se tient devant la scène toujours debout, où les gens ont fui en panique de l'attaquant. Une bougie rouge vacillante éclaire un écran vidéo. Scholz parle doucement, de sorte que seuls ceux qui sont proches puissent entendre. Mais son message est clair et émotionnel. Il est en colère et furieux face à cet acte. "C'était du terrorisme. Du terrorisme dirigé contre nous tous, mettant en danger nos vies, notre unité, notre façon de vivre."

L'État prendra des mesures fermes et décisives contre les criminels aux intentions malveillantes, promet le chancelier. Il annonce la mise en œuvre rapide de l'assouplissement prévu des lois sur les armes à feu et des expulsions accrues - pas pour la première fois. Presque un an plus tôt, il avait promis dans un entretien avec Spiegel d'expulser "à grande échelle". Plus tard, il a déclaré que les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan pourraient reprendre. Rien de tout cela ne s'est encore produit.

Wüst : "Les promesses ne suffiront pas"

Après Scholz à Solingen, le ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Wüst (CDU) a souligné que les avertissements seuls ne suffiront pas. La veille, le chef du CDU Friedrich Merz avait proposé une liste de demandes, notamment la possibilité générale de renvoyer les demandeurs d'asile rejetés en Syrie et en Afghanistan, ainsi que la fin de l'acceptation de personnes de ces pays. Merz a également plaidé pour des contrôles permanents et des refus constants aux frontières de l'Allemagne, la réintroduction des fameuses règles de Dublin, qui déterminent quel État de l'UE est responsable d'une demande d'asile en fonction de l'endroit où l'auteur de la demande a pénétré pour la première fois sur le sol européen, et la modification du droit de résidence pour détenir "chaque criminel devant être expulsé en détention indéfinie".

Le "Pacte allemand" sur la migration a échoué en novembre

Merz discutera de ces demandes avec Scholz le mardi prochain, en explorant si le gouvernement et le plus grand parti d'opposition peuvent trouver un terrain d'entente sur la migration. Une tentative précédente en septembre s'est soldée par un échec.

À l'époque, le chancelier et le chef de l'opposition ont tenu des pourparlers avant un sommet fédéral-étatique sur la migration. Cependant, Merz, le chef du groupe parlementaire CDU/CSU, a ultérieurement exprimé son mécontentement face au paquet de mesures résultant pour réduire le nombre de réfugiés et a refusé de coopérer davantage. Scholz avait refusé d'établir un groupe de travail conjoint avec l'Union pour gérer l'immigration, a déclaré Merz début novembre. "Cela signifie que le 'Pacte allemand' sur la migration est, à mon avis, terminé."

Attaque pendant la campagne électorale de l'Est

Un accord entre les partis du centre démocratique, dont l'influence est de plus en plus menacée par des factions extrémistes, semble plus nécessaire que jamais maintenant. Dimanche, des élections auront lieu en Thuringe et en Saxe. Dans les derniers sondages, AfD et BSW ensemble atteignent 47 à 50 pour cent (Thuringe) et 41 à 47 pour cent (Saxe). Notamment, AfD utilise l'incident de coups de couteau à des fins de campagne électorale.

Le dimanche à venir est incertain quant à savoir si la coalition trafic lumineux divisée et l'Union montreront l'unité et l'efficacité. Le porte-parole du gouvernement Hebestreit a mentionné que tout accord entre le chancelier et Merz doit être "raisonnable et utile". Il a souligné l'importance des propositions qui ne portent pas atteinte à la loi fondamentale, à la charte des droits de l'homme de l'ONU ou à des politiques similaires. Des questions ont été soulevées quant à la légalité de mesures telles que l'interruption de l'immigration syrienne et afghane.

Point de vue du maire : "Ce n'est pas seulement au sujet de Solingen"

Les attentes envers la politique sont élevées. Le maire de Solingen, Kurzbach, a souligné cela après sa rencontre avec Scholz lundi. Il a déclaré que les gens attendent maintenant que l'État agisse, soit actif et trouve des solutions pour eux. Ceux qui occupent des postes gouvernementaux doivent maintenant travailler ensemble - au niveau fédéral, dans les États et dans les municipalités. Kurzbach partage qu'ils sont encore en train de comprendre comment faire face aux événements choquants de Solingen. Il a exhorté : "Trouvons la paix à Solingen. Ce n'est pas seulement au sujet de Solingen, c'est au sujet de notre nation."

L'enquête sur le crime révèle que le suspect présumé aurait dû être déporté l'an dernier, mais la tentative a échoué.

Malgré la promesse de Scholz de mesures fermes contre les criminels, les déportations massives prévues en Syrie et en Afghanistan n'ont pas encore eu lieu.

