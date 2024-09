Attaques catastrophiques à Saporichya: un mort, de nombreux blessés et des dégâts importants

10:07 PM, Munz sur l'abattement de l'équipage du Kuznetsov : "Le navire ne naviguera peut-être jamais plus"Selon Forbes, l'équipage du navire naval russe "Admiral Kuznetsov" est transféré sur le front. Le navire, connu pour sa série de malchances, est sous la loupe du correspondant de ntv basé à Moscou, Rainer Munz. Le redéploiement de l'équipage pourrait être un signe des difficultés économiques de la Russie.

9:27 AM, Wuhledar en danger : Les troupes russes semblent avancer ?Selon les médias d'État et les blogueurs, les troupes russes ont seemingly commencé à capturer la ville ukrainienne de Wuhledar, à l'est. Yuri Podolyaka, un blogueur pro-russe, écrit : "Les unités russes sont entrées à Wuhledar - l'attaque sur la ville a commencé." D'autres blogueurs pro-russes confirment l'attaque. Les médias affiliés à l'État russe rapportent que la ville, située dans la région de Donetsk, est assiégée et que les combats font rage à l'est de la ville. Le colonel analyste militaire Reisner déclare à ntv.de que la ville est dans une situation critique et qu'il est très douteux que la 72e brigade mécanisée, armée de chars et de véhicules blindés, puisse tenir la région.

9:27 AM, La guerre des drones de nuit entre la Russie et l'UkraineL'air défense russe aurait repoussé 13 drones ukrainiens pendant la nuit. Six ont été abattus dans les régions de Belgorod et de Kursk et un dans la région de Bryansk, selon l'agence de presse TASS, citant des sources du ministère de la Défense russe. En retour, l'armée de l'air ukrainienne affirme avoir été attaquée par la Russie avec 81 drones et 4 missiles pendant la nuit. 79 drones auraient été abattus ou contraints de se écraser. Aucun décès civil ni dommage n'a été rapporté pour l'instant.

8:17 AM, Le Danemark trace une ligne rouge contre la RussieLa Première ministre danoise Mette Frederiksen soutient l'autorisation pour les alliés de l'Ukraine d'utiliser des armes plus puissantes contre la Russie. Elle déclare : "Il est temps d'abandonner cette discussion sur les lignes rouges." La ligne rouge, selon elle, a déjà été franchie - par l'invasion de la Russie en Ukraine. Elle ne tolérera jamais l'influence russe dans la détermination de la moralité au sein de l'OTAN, de l'Europe ou de l'Ukraine, déclare-t-elle.

07:38 AM, Les soldats russes tombés au combat : Enterrés et portés disparus pour économiser de l'argentSelon les informations des services de renseignement ukrainiens, les soldats russes tombés au combat seraient enterrés sur le champ de bataille et portés disparus pour éviter d'indemniser grassement leurs familles. "Ils les tuent, les combats continuent, il fait chaud, ils commencent à sentir mauvais, alors on les enterre immédiatement, et ensuite ils sont portés disparus. Dans ce cas, la famille ne reçoit pas d'indemnisation", a noté un homme lors d'un appel téléphonique avec un résident de la région russe de Belgorod, publié par le Kyiv Independent. Chaque soldat tombé donne droit à sa famille à une indemnisation allant de 67 500 à 116 000 dollars.

06:59 AM, Pas d'espoir de paix selon les déclarations de la RussieLe président ukrainien Selenskyy promut un "plan de victoire" aux États-Unis, mais il n'y a aucun signe de paix de la part de la Russie. "Le Kremlin continue de diffuser des messages publics indiquant son désintérêt pour une résolution du conflit qui ne nécessite pas la capitulation inconditionnelle du gouvernement ukrainien et la destruction de l'Ukraine en tant qu'État", écrit l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW). Les représentants de haut niveau de la Russie ont récemment refusé de participer à la prochaine sommet de paix, et le porte-parole du Kremlin Peskov a réaffirmé l'incapacité de la Russie à négocier tant que l'Ukraine ne capitule pas. L'ISW conclut que la Russie n'a pas l'intention d'engager des négociations de paix sérieuses avec l'Ukraine et ne se référera qu'à "plans de paix" et "négociations" pour faire pression sur l'Occident afin de contraindre l'Ukraine à abandonner son autonomie et son intégrité territoriale.

06:27 AM, Zelenskyy : La détermination des États-Unis pourrait mettre fin à l'invasion russe plus tôtSelon le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, une action décisive du gouvernement américain pourrait accélérer la fin de l'agression russe contre l'Ukraine dans l'année à venir. "Maintenant, à la fin de l'année, nous avons une véritable opportunité de renforcer la coopération entre l'Ukraine et les États-Unis", a écrit Zelenskyy dans un message sur Telegram après une réunion avec une délégation bipartite du Congrès américain. Le président ukrainien est aux États-Unis pour participer aux sessions de l'Assemblée générale de l'ONU et présenter son "plan de victoire" au gouvernement américain.

05:44 AM, Un hélicoptère Mi-8 incendié par des adolescents à OmskLe week-end dernier, deux adolescents ont incendié un hélicoptère Mi-8 à la base aérienne russe d'Omsk à l'aide d'une bombe incendiaire, selon le canal Telegram Baza. Les deux adolescents de 16 ans ont été arrêtés et ont avoué avoir été payés 20 000 dollars pour mener l'attaque. L'hélicoptère a subi des dommages importants, selon les médias russes. Cet incident suit une attaque similaire du 11 septembre, lorsque deux garçons ont mis le feu à un hélicoptère Mi-8 à l'aéroport de Nojabrsk dans la région de Tyumen. Des incidents de sabotage, tels que des déraillements de trains, se produisent régulièrement dans différentes régions russes. En janvier, les services de renseignement militaires ukrainiens (HUR) ont affirmé que certaines

03:50 Zelensky: "La Paix est Plus Proche que l'on Croit"Le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime de l'espoir quant à une fin rapide du conflit avec la Russie. Il croit que la paix est plus proche que nous le percevons, comme il l'a déclaré lors d'une interview avec le diffuseur américain ABC News. La fin de la guerre approche, et il appelle les États-Unis et ses alliés à continuer de soutenir l'Ukraine.

02:50 Des Victimes suite aux Attaques Russes sur SaporizhzhiaLes forces russes ont mené leur dernière série d'attaques sur la ville sud-est ukrainienne de Saporizhzhia mardi soir, entraînant un mort selon le gouverneur régional Ivan Fedorov. Un responsable municipal, s'adressant à la radiodiffusion publique Suspilne, a rapporté cinq blessés, dont une fille de 13 ans. Au moins 23 personnes ont été blessées lors des attaques précédentes sur la ville et la nuit précédente. Deux maisons ont été détruites lors de la dernière attaque, bien que le type d'arme utilisé reste incertain, selon la mise à jour Telegram de Fedorov. Les forces russes ont ciblé l'infrastructure de la ville, provoquant un incendie qui a été maîtrisé par les services d'urgence sans causer d'autres blessures.

01:29 La Milice Ukrainienne sous Pression à PokrovskLa milice ukrainienne fait face à des pressions dans l'est du pays, selon leurs propres rapports. La situation à Pokrovsk et à Kurachove est plus tendue que jamais, selon le rapport du quartier général à Kyiv. Plus de 50 des 125 attaques le long de la ligne de front ont eu lieu dans ce secteur. L'offensive principale a été dirigée vers Pokrovsk, selon la direction de la milice ukrainienne. Ils suggèrent également que les troupes russes menacent d'encercler plusieurs unités près de la ville minière de Hirnyk. De même, les troupes russes tentent de contourner les positions défensives près de Vuhledar, une ville que les Russes n'ont pas réussi à capturer par des assauts directs précédents.

00:28 Un Citoyen Américain Condamné pour Tentative d'Enlèvement d'Enfant en RussieUn citoyen américain a été condamné à six ans de prison en Russie pour avoir tenté de quitter le pays avec son fils russe sans le consentement de la mère, selon les autorités judiciaires. Le tribunal de Kaliningrad a reconnu l'homme coupable de "tentative d'enlèvement" et a ordonné qu'il purge sa peine dans un camp de travail. Selon le verdict, le citoyen américain a tenté de partir avec son fils de 4 ans sans obtenir le consentement de la mère. Il a été arrêté en tentant de franchir la frontière avec la Pologne par une zone forestière, bloqué par les gardes-frontières. Les tensions entre les États-Unis et la Russie sont actuellement très élevées en raison du conflit en Ukraine.

23:14 La Russie Signale des Morts suite à une Attaque sur BelgorodTrois personnes ont été tuées et deux autres blessées lors d'une attaque sur un village russe près de la frontière ukrainienne, selon les autorités régionales de Belgorod. Le village d'Archangelskoe, situé à cinq kilomètres de la frontière, a été bombardé par l'armée ukrainienne lundi, selon les allégations.

22:13 Zelensky Remercie Scholz pour le Soutien Allemand Après une Réunion à New YorkAprès sa rencontre avec le chancelier allemand Olaf Scholz à New York, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien de l'Allemagne. "Nous sommes profondément reconnaissants à l'Allemagne pour son soutien", a écrit Zelensky sur Twitter. "Ensemble, nous avons sauvé des milliers de vies, et nous pouvons certainement faire plus pour renforcer la sécurité sur tout le continent européen." Cependant, Scholz a réaffirmé la position du gouvernement allemand de ne pas fournir d'armes avancées à l'Ukraine.

21:35 Forbes: Alors que le seul Porte-avions de Russie se Dégrade, son Équipage est Déployé à la GuerreLa Russie ne dispose que d'un seul porte-avions, baptisé "Admiral Kuznetsov", qui a connu de nombreux problèmes depuis son lancement dans les années 1980, malgré un nombre limité de déploiements. Forbes rapporte maintenant que des soldats du 15 000 membres de l'équipage de l'Admiral Kuznetsov sont déployés dans la guerre en Ukraine, plutôt que sur le porte-avions. C'est l'une des mesures prises pour atteindre les objectifs mensuels d'engagement de la Russie, estimés par Forbes à 30 000 nouveaux combattants par mois. L'Admiral Kuznetsov est apparemment dans un état de délabrement et pourrait bientôt devenir une attraction permanente le long de la côte de Mourmansk.

