- Attaques au couteau à Fürth - deux hommes gravement blessés

Dans deux incidents distincts, deux hommes ont été grièvement blessés à Fürth. Dans les deux cas, les blessures ont été initialement évaluées comme étant potentiellement mortelles, mais le danger a depuis été considéré comme écarté. Deux suspects ont été arrêtés samedi suite aux investigations. Les motivations derrière les attaques restent inconnues, selon un porte-parole de la police, et il n'y a pas de lien connu entre les deux incidents.

Deux hommes ont été poignardés à Fürth dans un intervalle de quelques heures samedi après-midi.

Selon les rapports de police, le premier incident s'est produit dans un centre d'hébergement pour réfugiés. Un homme de 49 ans a été poignardé dans le haut du corps et transporté à l'hôpital. Il a déclaré avoir été attaqué par un autre homme. Après une recherche approfondie impliquant plusieurs officiers et un chien policier, un homme de 43 ans résidant dans le centre a été arrêté près de son appartement. Le suspect estcurrently being investigated for suspected dangerous bodily harm.

Environ trois heures plus tard, un homme de 37 ans a été poignardé à plusieurs reprises dans un établissement local. L'homme blessé a été trouvé par les officiers intervenants. Un suspect a été rapporté en train de s'enfuir à pied. Après une recherche, un suspect de 22 ans a été trouvé, et l'arme présumée a été découverte dans des buissons voisins. Le jeune homme de 22 ans avait un taux d'alcool dans le sang de 2,2. La police enquête sur l'affaire pour suspicion de coups et blessures dangereux.

Les incidents de poignardage à Fürth ont suscité des discussions sur l'augmentation des taux de criminalité dans la région. Despite the severe injuries, both victims are now stable and out of danger.

