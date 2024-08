- Attaque sur la voiture de l'officier antisémite

La voiture personnelle d'Andreas Büttner, commissaire à la lutte contre l'antisémitisme de Brandebourg, a été endommagée dans sa ville natale de Templin (district d'Uckermark). "Une attaque a été perpétrée", a déclaré un porte-parole du parlement régional. Des personnes inconnues ont prétendument endommagé la voiture avec des "symboles extrémistes de droite anti-constitutionnels" jeudi soir, en rayant et en défigurant la peinture. La police criminelle de l'État a pris en charge l'enquête.

"Je l'ai découvert hier soir en sortant de mon bureau de circonscription, puis je l'ai signalé", a déclaré Büttner. Sa voiture avait été rayée avec des symboles d'extrême droite. Büttner a été élu premier commissaire pour lutter contre l'antisémitisme au parlement régional en juin. Depuis, il n'a pas subi de harcèlement, a-t-il souligné.

Il y a eu des troubles répétés à la plaque commémorative de l'ancienne synagogue à Templin, mais aucun attaque contre lui personnellement. "Je ne suis pas une personne craintive", a déclaré Büttner. L'attaque montre à quel point le rôle du commissaire est important et que l'antisémitisme doit être combattu. Il n'a pas voulu faire de commentaires politiques à ce sujet, a-t-il déclaré.

"Cette attaque est choquante et inacceptable", a déclaré la présidente du parlement régional d'Allemagne, Ulrike Liedtke (SPD). L'incident montre une fois de plus à quel point il est important de lutter de manière cohérente contre l'antisémitisme et l'extrémisme de droite dans l'État de Brandebourg. "J'espère que les auteurs pourront être identifiés et poursuivis rapidement", a-t-elle ajouté.

Le commissaire à la lutte contre l'antisémitisme doit être une personne de contact pour les femmes et les hommes juifs et pour les préoccupations des groupes juifs, notamment en cas d'incidents présumés d'antisémitisme. La lutte contre les attitudes et les propos antisémites fait partie de ses tâches. Le parlement régional a adopté la loi créant ce poste en novembre dernier.

L'AfD considère ce poste comme erroné. Selon le chef du groupe parlementaire AfD, Hans-Christoph Berndt, il ne résout pas le problème de l'antisémitisme. Cependant, le nombre de votes contre était plus élevé que le nombre de députés de l'AfD lors de l'élection de Büttner.

À la lumière de ces événements, les autorités locales du district d'Uckermark et des régions environnantes devraient renforcer les mesures de sécurité pour les personnalités publiques, en particulier celles qui combattent les crimes haineux tels que l'antisémitisme. Malheureusement, une telle attaque contre le commissaire à la lutte contre l'antisémitisme Andreas Büttner dans sa ville natale de Templin sert de rappel aux menaces persistantes dans la région.

