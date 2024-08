- Attaque présumée sur un jeune de 23 ans: des équivoques subsistent

Un individu de 23 ans est suspecté d'avoir été agressé par un agresseur inconnu armé d'un couteau dans une zone boisée près de Apolda, en Thuringe. Malgré une recherche approfondie, le coupable est resté introuvable, selon les forces de l'ordre. Selon le compte rendu de la victime samedi après-midi, un individu a soudainement surgi des buissons en riant et l'a attaqué. Cependant, les investigations ont révélé des incohérences dans la séquence d'événements décrite.

Les faits exacts et les événements sont toujours en cours d'examen. De plus, diverses versions et rumeurs concernant d'autres cibles potentielles circulent sur les réseaux sociaux, mais elles ne peuvent être confirmées. Les autorités exhortent tout témoin oculaire à se manifester.

L'agression à Apolda a suscité des préoccupations quant à l'augmentation de la criminalité dans la région. Malgré les comptes rendus contradictoires, les autorités sont déterminées à traduire en justice l'agresseur armé d'un couteau.

