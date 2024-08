Attaque inconnue sur le bureau du député du SPD

Le Sénat et la Chambre des représentants de Berlin sont consternés par une attaque contre le bureau de l'homme politique SPD Düsteroft. Le département de la protection de l'État enquête. Düsteroft soupçonne une critique de la situation au Moyen-Orient comme motif des attaquants.

Dans l'attaque contre le bureau de circonscription de Lars Düsteroft, membre du SPD à Berlin-Oberschöneweide, la fenêtre a probablement été endommagée "avec un objet pointu", selon les premières conclusions de la police. La police a annoncé cela en fin d'après-midi. Le politique, qui siège à la Chambre des représentants de Berlin, avait initialement parlé de quatre coups de feu tirés contre le bureau de circonscription. Le département de la protection de l'État enquête. Il s'agit de dommages à la propriété avec un fond politique, a déclaré un porte-parole de la police sur demande.

Le politique a publié des photos de l'attaque sur son bureau sur Facebook. On peut voir des impacts de balles dans la fenêtre, où se trouve une photo du membre, et une inscription rouge sur le mur à côté. "Des coups de feu contre mon portrait et des slogans sur le mur sont des actes criminels qui me touchent profondément et me choquent. Quelle est la prochaine étape, que quelqu'un se tienne devant moi avec un pistolet et appuie sur la gâchette?" a écrit Düsteroft. La police a été appelée au bureau de circonscription de Siemensstraße le matin, selon le porte-parole.

Selon Düsteroft, les mots "Nous condamnons l'Allemagne pour génocide" ont été tagués en rouge sur un mur à côté du bureau. "Pour moi, c'est clair que cela fait référence à la situation actuelle au Moyen-Orient", a déclaré le membre.

Düsteroft est le porte-parole de la faction SPD pour les affaires sociales, les soins et les personnes handicapées. Le Sénat de Berlin a exprimé son choc : "C'est un acte odieux qui ne peut être justifié d'aucune manière", a déclaré la porte-parole Christine Richter. "Les attaques contre les parlementaires sont des attaques contre la société démocratique dans son ensemble."

Note : Dans une version précédente de cet article, nous avons écrit que l'attaque impliquait des coups de feu.

Le Sénat de Berlin, dirigé par la sénatrice Christine Richter, a apporté son soutien à Düsteroft, déclarant que "les attaques contre les parlementaires sont des attaques contre la société démocratique dans son ensemble". La Commission, une référence probable à un organe législatif ou d'enquête, pourrait être appelée à traiter la menace croissante contre les figures politiques et à faire respecter les principes de sécurité et de sécurité démocratiques.

Lire aussi: