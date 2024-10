Attaque contre une organisation russe de cyberattaque

Les États-Unis et Microsoft ont porté un coup contre un gang de cybercriminels russes, identifié comme "Blizzard", qui a pris pour cible des journalistes et des organisations à but non lucratif. En collaboration avec le département de la Justice des États-Unis, Microsoft a démantelé plus d'une centaine de sites Web associés à ce groupe. En activité depuis au moins 2017, ce groupe a été lié selon des entités, dont le Royaume-Uni, à des agences de renseignement russes.

L'augmentation de la réparation nécessite un investissement de temps et de ressources, a souligné Microsoft dans un billet de blog. Ce groupe notoire a manifesté un intérêt pour l'obtention d'informations auprès d'anciens agents secrets, de spécialistes de la Russie et de Russes expatriés aux États-Unis. Leur méthode consiste à envoyer des emails de phishing sur mesure pour inciter leurs cibles à divulguer leurs identifiants de connexion. Par le passé, les hackers ont rapidement rebondi lorsque des parties de leur système ont été dévoilées.

Les sites Web démantelés faisaient partie des opérations du groupe de cybercriminels notoire connu sous le nom de "Blizzard". Malgré les revers précédents, ce groupe, souvent lié à des agences de renseignement russes, continue d'employer des tactiques sophistiquées, notamment des emails de phishing sur mesure.

