- Attaque avec des pierres et des bouteilles de bière - Plusieurs blessés

Un groupe important d'hommes est suspecté d'avoir attaqué et blessé cinq autres personnes avec des pierres et des bouteilles de bière dans le quartier de Wedding à Berlin. Le groupe, composé de 15 à 30 personnes, a eu une altercation avec les autres pendant la nuit, selon la police de Berlin. Il est rapporté que les agresseurs ont ensuite battu le petit groupe, jeté des pierres et des bouteilles de bière sur eux et les ont aspergés d'irritant.

Un homme de 41 ans, qui n'était pas impliqué dans l'altercation mais se trouvait à proximité avec son partenaire, a été atteint par une bouteille et a subi une blessure à la tête. Les cinq hommes ont apparemment cherché refuge dans une épicerie, tandis que le grand groupe s'enfuyait.

Les victimes ont subi des blessures telles que des irritations des voies respiratoires et des écorchures. Un homme de 33 ans a subi une fracture du nez et des ecchymoses au visage, et un homme de 37 ans avait une blessure par coup de couteau à l'omoplate.

Les secours ont soigné les blessés. La police enquête pour suspicion de trouble à l'ordre public grave.

L'incident dans le quartier de Wedding à Berlin a suscité des préoccupations quant à la violence grandissante, car la police enquête actuellement sur le cas en tant que trouble à l'ordre public grave en raison du crime commis par le grand groupe. Les individus attaqués se remettent encore de blessures graves, notamment des fractures et des coups de couteau.

