- Attaque au couteau sur des enfants - procès contre un jeune de 21 ans commence

À Duisburg, un procès s'ouvre mercredi à 13h00 devant le tribunal régional contre un homme de 21 ans accusé d'avoir gravement blessé deux enfants, âgés de neuf et dix ans, lors d'une attaque à l'arme blanche en février. Les procureurs considèrent cet incident comme une tentative de meurtre.

Cependant, ce procès, appelé «procédure de sécurité», n'a pas pour but d'imposer une peine de prison. L'homme de 21 ans est considéré comme souffrant d'une grave maladie mentale et n'était pas responsable de ses actes au moment des faits. Les juges doivent maintenant décider si l'Allemand représente un danger pour la population et doit donc être interné dans un hôpital psychiatrique sécurisé de manière indéfinie.

Le procès contre l'homme de 21 ans se déroule au tribunal régional de Duisburg. Malgré la gravité des chefs d'accusation, l'objectif principal du procès n'est pas d'imposer une peine de prison en raison de la maladie mentale de l'homme.

