- Attaque au couteau lors d'un mariage: 30 ans devant le tribunal

Un homme de 30 ans s'est présenté jeudi (9h30) devant le tribunal régional de Berlin suite à une agression mortelle lors d'une fête de mariage. Il est accusé d'avoir poignardé un homme de 29 ans, également invité à la fête organisée dans un établissement local du quartier de Kreuzberg, croyant qu'il était l'amant de sa femme. Avant l'incident, le suspect aurait étranglé et battu sa femme, et l'aurait forcée à faire de fausses accusations contre l'homme de 29 ans. Les chefs d'accusation incluent le homicide involontaire, les coups et blessures dangereux et la coercition.

Selon l'accusation, le 29 décembre dernier, le défendeur a d'abord lancé un verre sur l'homme de 29 ans, qui aurait refusé d'avoir une conversation privée avec le suspect. Le défendeur aurait ensuite sorti un couteau et blessé d'abord un homme de 25 ans qui tentait d'intervenir, en le poignardant à la cuisse. Il a ensuite poignardé l'homme considéré comme son rival à la poitrine gauche, causant des blessures mortelles. Neuf jours d'audience ont été prévus pour le procès.

Les actions présumées du suspect lors de la fête de mariage ont entraîné une accusation de homicide involontaire, car il a poignardé mortellement l'homme qu'il croyait être l'amant de sa femme. Malgré ses tentatives initiales pour forcer sa femme à faire de fausses accusations contre la victime, la situation a dégénéré en une tragédie mortelle.

