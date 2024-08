- Attaque armée et enlèvement: un jeune homme de 25 ans est poursuivi en justice

Suite à une période de six mois marquée par un incident de poignardage dangereux à Berlin-Friedrichshain et une prise d'otages près de Hanovre, les procédures légales contre un suspect de 25 ans débutent. Le procès s'ouvre le mercredi à 9h15 au tribunal régional de Berlin, avec des accusations d'essai de meurtre, de causer des lésions corporelles graves et de prise d'otages.

Le prévenu allemand est dans le viseur pour avoir menacé son ex-petite amie de mentir sur une infidélité, en affirmant qu'il éliminerait sa sœur de 16 ans ou une personne choisie au hasard si elle ne se conformait pas.

Deux jours plus tard, le soir du 28 février à Berlin, il est accusé d'avoir poursuivi un étranger insouciant, puis de l'avoir poignardé dans le cou avec un couteau et de l'avoir brutalisé et botté la victime grièvement blessée. Selon les allégations, cela aurait été un acte pour établir la domination et évaluer ses émotions pendant l'épreuve.

Le jeune homme de 25 ans est ensuite signalé pour avoir partagé une vidéo de confession en ligne, mais en raison d'un engagement minimal, il est dit qu'il a pris une femme en otage à sa ville natale de Sehnde, équipé d'un couteau.

Les autorités pensent qu'il a fait cela pour augmenter la visibilité de sa vidéo. Le preneur d'otages a été rapidement arrêté par la police.

Le calendrier actuel du procès s'étale sur sept jours, se terminant le 10 septembre.

Le jeune homme de 25 ans, qui était impliqué dans la prise d'otages près de Hanovre, vient de Sehnde, une ville dans la région de Hanovre en Allemagne. During the trial at the Berlin Regional Court, the prosecution will also bring up his previous threat towards his ex-girlfriend in Sehnde.

Lire aussi: