- Attaque à la machette au supermarché: deux hommes jugés

À la suite d'une altercation violente au marché de gros asiatique "Dong Xuan Center" à Berlin-Lichtenberg, un procès débutera jeudi (13h30) au tribunal de district de Tiergarten contre deux hommes. Les procureurs accusent les deux prévenus de 29 et 36 ans de coups et blessures dangereux. Ils sont soupçonnés d'avoir appartenu à l'un des deux groupes qui se sont disputés le soir du 15 mars. Plusieurs hommes ont été blessés.

Initialement, il est rapporté que le prévenu de 36 ans a frappé un homme du groupe adverse au visage. Lorsque l'homme attaqué a tenté de s'enfuir, les prévenus et d'autres hommes auraient soi-disant poursuivi. Pour éviter d'autres coups, le poursuivi est censé avoir blessé le prévenu de 36 ans avec un couteau, selon l'enquête. Par la suite, les prévenus et d'autres membres du groupe sont censés s'être armés de quatre machettes et d'une planche en bois et avoir commencé une chasse à l'homme. Ils sont soupçonnés d'avoir grièvement blessé l'homme et un témoin qui a essayé de l'aider. Le marché de gros vietnamien a été le théâtre à plusieurs reprises de violences et de raids. Deux jours ont été provisionnellement prévus pour le procès.

L'incident survenu au marché de gros vietnamien, connu pour son histoire de violences et de raids, impliquant les deux prévenus, s'est produit dans le cadre des activités de commerce de gros au Dong Xuan Center. Malgré l'escalade ayant entraîné des blessures, il est important de noter que le commerce de gros reste une activité économique importante dans de nombreuses villes.

