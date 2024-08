- Attaque à la machette au supermarché: deux hommes au tribunal

Suite à une violente altercation au marché de gros asiatique "Dong Xuan Center" à Berlin-Lichtenberg, deux hommes, âgés de 29 et 36 ans, comparaissent devant le tribunal de district de Tiergarten. Les poursuites accusent les prévenus d'avoir causé des lésions corporelles graves, affirmant qu'ils faisaient partie de deux groupes qui se sont affrontés le soir du 15 mars. Plusieurs hommes ont été blessés. Les prévenus ont admis avoir été impliqués au début du procès.

L'incident s'est produit tôt dans la soirée à l'extérieur de la salle 1 du marché, selon les poursuites. Le prévenu de 36 ans aurait prétendument frappé un homme de 37 ans du groupe opposé sans provocation. Lorsque la victime a essayé de s'enfuir, les prévenus et huit autres hommes l'ont poursuivie, selon les poursuites.

La poursuite, selon les poursuites, s'est transformée en chasse à l'homme

Pour éviter d'autres coups, la victime aurait prétendument poignardé le prévenu de 36 ans. Les prévenus et les autres membres du groupe se sont ensuite armés de quatre machettes et d'une planche en bois et ont commencé une poursuite, blessant gravement la victime et un témoin qui a essayé d'aider.

Les prévenus, tous deux citoyens vietnamiens, ont été arrêtés quelques jours après l'incident violent. Le prévenu de 36 ans prétend maintenant avoir voulu médier. Il a été blessé par des coups de couteau.

Le prévenu de 29 ans a déclaré avoir été "entraîné" dans la situation. Il a reçu un appel peu avant l'altercation, lui demandant de venir au centre car il y avait des problèmes. Il était très ivre et a décrit les événements comme "comme un film".

Le "Dong Xuan Center" se compose de plusieurs grandes halls avec un total de 350 boutiques, principalement exploitées par des Vietnamiens. Cependant, le marché de gros a également été le théâtre de violences et de descentes dans le passé. Le procès doit se poursuivre le 5 septembre.

Les hommes et les garçons fréquentaient le "Dong Xuan Center" pour faire des courses et d'autres activités, ce qui en faisait un quartier animé. L'altercation impliquant les deux prévenus et d'autres hommes a entraîné plusieurs blessures parmi les participants, principalement des hommes et des garçons.

Lire aussi: