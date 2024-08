- Atlas de réparation lancé en Saxe-Anhalt

En Saxe-Anhalt, il existe désormais un Atlas des réparations. Cette nouvelle plateforme en ligne fournit une vue d'ensemble des options de réparation pour les appareils techniques tels que les machines à laver ou les tablettes. Actuellement, douze magasins de réparation commerciaux et six initiatives bénévoles sont répertoriés sur la carte interactive, qui peut être filtrée en fonction de l'emplacement et du type d'appareil.

"We expect more providers to join in the coming weeks and months," said Environment Minister Armin Willingmann (SPD). "Our goal is for as many people in Saxony-Anhalt as possible to easily and conveniently find local alternatives to disposing of old electrical or electronic devices through the online portal."

En avril 2024, le Parlement européen a adopté une directive sur le droit à la réparation. Cette réglementation oblige les fabricants à proposer des réparations pour leurs produits à des prix raisonnables après la période de garantie légale.

La compétence technique des magasins de réparation répertoriés dans l'Atlas des réparations est cruciale pour fournir des réparations efficaces pour divers appareils. Avec la mise en œuvre de la directive du Parlement européen sur le droit à la réparation l'année prochaine, nous prévoyons une augmentation de la demande pour ces services techniques.

