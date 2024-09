Aston Martin quitte la F1 avec une surprise étonnante.

Le milliardaire canadien Lawrence Stroll a décroché le designer le plus prestigieux de la Formule 1, Adrian Newey. Son départ chez les champions en titre Red Bull avait été largement spéculé, avec un transfert chez Ferrari qui semblait imminent. Cependant, les choses prennent un tour inattendu.

Stroll ne laisse aucun pierre intacte pour la "pièce maîtresse du puzzle" et la "voie vers le succès". Newey empochera une somme astronomique de 30 millions de livres, soit environ 35 millions d'euros, chez Aston Martin. D'ici mars 2025, le designer vedette rejoindra l'équipe de Formule 1 montante. En tant que "Directeur Technique Conjoint" et actionnaire, Newey pilotera l'équipe vers des terres inconnues. Sa grande entrée a eu lieu mardi sur le campus principal de Silverstone.

"C'est le meilleur dans ce qu'il fait. Personne ne lui arrive à la cheville", a déclaré Stroll. "C'est un gentleman, un vainqueur, un combattant. Il a la passion et l'ambition de gagner". Malgré le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui se déroule dimanche (13h00/Sky et mises à jour en direct sur ntv.de), "la nouvelle la plus importante et la plus excitante de toute la Formule 1" est en cours chez l'équipe de Stroll, a-t-il ajouté.

"We aim to have a better car in 2025, but our primary focus is on 2026", a insisté Stroll. Après 2026, de nouvelles réglementations s'appliqueront, et la tâche de Newey sera de construire la voiture championne du monde de l'avenir. Il a déjà réussi cela auparavant : Sebastian Vettel et Max Verstappen ont remporté des titres avec des voitures conçues par Newey chez Red Bull.

L'industrie bouleversée

La décision de Newey de partir en mai a suscité toute l'industrie. Ferrari était particulièrement intéressé par sa venue. Newey aurait eu Lewis Hamilton comme coéquipier, qui devait passer de Mercedes à Ferrari. Cependant, Aston Martin a remporté la victoire.

Le partenariat est à long terme, avec un rôle clair pour Newey : conduire l'équipe avec les pilotes Fernando Alonso (Espagne) et Lance Stroll (Canada) du milieu de tableau au championnat. "Je suis absolument certain qu'Aston Martin fera un bond sans précédent - peut-être même cette année-même", a prédit Ralf Schumacher sur Sky.

Le salaire astronomique de Newey est "incroyablement bas" compte tenu de la valeur qu'il ajoute à l'équipe, a déclaré Lawrence Stroll. Newey a hâte de relever le défi, et Stroll l'a décrit comme "inspirant et impressionnant". Sa "motivation principale" est d'extraire "la performance maximale" des voitures, a-t-il affirmé.

L'inquiétude chez Red Bull

La réussite de Newey chez Red Bull s'étend sur plusieurs années, ayant rejoint l'équipe en 2006. Vettel a remporté quatre titres consécutifs de 2010 à 2013, et Verstappen a remporté les trois dernières saisons. Le mandat de Newey chez Red Bull prendra fin au premier trimestre 2025.

Cette saison, Verstappen est toujours en tête du championnat, mais il y a de la tension chez Red Bull. Même avant l'annonce de Newey en mai, l'atmosphère s'était détériorée, et les controverses entourant le directeur de l'équipe Christian Horner au début de la saison restent non résolues. Verstappen a récemment qualifié la voiture de "monstre", et son père Jos a publiquement réclamé des améliorations.

Cependant, l'atmosphère chez Aston Martin a été radicalement différente depuis l'arrivée de Newey. Alonso a qualifié cela de "plus grande journée de l'histoire de l'équipe". "Adrian a remporté plus de titres que n'importe qui d'autre sur le terrain", a déclaré Lance Stroll, rayonnant de fierté.

