- Aston Martin conserve le virtuose du design Newey, précédemment associé à Red Bull

Le célèbre ingénieur Adrian Newey est sur le point de rejoindre l'équipe britannique de Formule 1 Aston Martin dans un avenir proche. Le sexagénaire, qui a joué un rôle important dans les succès et les titres de Red Bull jusqu'à présent, a été au centre des discussions depuis des mois, avec des rumeurs fréquentes d'un transfert chez Ferrari.

"C'est la plus grande annonce de l'histoire d'Aston Martin", a déclaré le copropriétaire Lawrence Stroll lors d'une conférence de presse. Newey rejoindra en tant qu'actionnaire et directeur technique, à partir du 1er mars 2025.

Newey ne déménagera que de quelques kilomètres de Milton Keynes, où se trouve l'écurie Red Bull Racing, aux installations modernes d'Aston Martin sur le circuit de Silverstone.

L'équipe de Lawrence Stroll a remporté une victoire importante. Newey est un ingénieur de Formule 1 depuis les années 1980, ayant travaillé pour Williams, McLaren et Red Bull depuis 2006. Lorsqu'il a rejoint, les voitures conçues par lui avaient déjà remporté six fois le championnat du monde des pilotes et six fois le championnat du monde des constructeurs.

Chez Red Bull, sept autres titres de pilotes et six autres titres d'équipe ont été ajoutés à son palmarès. L'une des périodes les plus difficiles de Newey a été l'accident fatal du légende de la Formule 1 Ayrton Senna en 1994, qui s'est produit dans une Williams qu'il avait conçue.

Son départ de Red Bull est connu depuis longtemps. Il quittera l'équipe après le premier trimestre de l'année suivante. Avec l'implication future de Newey, Aston Martin devrait attirer encore plus d'intérêt sur le marché des pilotes, étant donné que l'équipe compte actuellement le double champion du monde Fernando Alonso (43) et le fils de Lawrence Stroll, Lance (25).

