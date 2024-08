- Assurer une catégorisation appropriée des couvertures d'assurance responsabilité civile

Environ un tiers des conducteurs en Mecklembourg-Poméranie occidentale devraient passer à une classification régionale plus avantageuse pour leur assurance automobile. Cette évolution concerne les propriétaires de véhicules à Wismar, Rostock et Schwerin, selon une déclaration de l'Association allemande des assurances (GDV). Les assureurs pourront utiliser ces données pour la prochaine période d'assurance, même pour les contrats existants.

Les classes régionales mesurent le risque de dommages causés par des conducteurs d'un district d'immatriculation particulier. En général, plus la classe régionale est élevée, plus la prime d'assurance a tendance à augmenter. Les éléments tels que le véhicule, l'âge du conducteur et la période sans accident influencent également la prime.

En Mecklembourg-Poméranie occidentale, les changements dans l'assurance tous risques sont relativement faibles. Dans le district de Vorpommern-Greifswald, une classe régionale plus coûteuse pour l'assurance tous risques sera bientôt mise en place. L'assurance partielle pourrait voir son prix baisser à Wismar et à Ludwigslust-Parchim. L'association n'a pas fourni de raisons pour ces tendances.

À l'échelle de l'État, l'assurance responsabilité civile est la plus coûteuse dans le district de Wismar lorsqu'on ne tient compte que de la classe régionale. L'assurance tous risques est la plus coûteuse dans Vorpommern-Greifswald, tandis que l'assurance partielle est la plus coûteuse dans le district de Mecklenburgische Seenplatte.

Au cours de la prochaine période d'assurance, les assureurs pourraient utiliser les informations de l'association pour réduire les primes de certains propriétaires de véhicules à Wismar qui ont actuellement une assurance partielle. Le changement de classification régionale pour l'assurance automobile en Mecklembourg-Poméranie occidentale pourrait également affecter le coût de l'assurance tous risques dans le district de Vorpommern-Greifswald.

