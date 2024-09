- Assurer la victoire du détenteur du titre: "Pas plus de records"

À la suite de la fin de leur série d'invincibilité, l'ancien champion Xabi Alonso se concentre désormais sur l'analyse de la première défaite de Bayer Leverkusen en Bundesliga en plus de 15 mois. "C'était une sacrée série, mais maintenant c'est terminé, plus de records," a déclaré l'entraîneur de Bayer Leverkusen après leur défaite surprise 2-3 contre RB Leipzig malgré un avantage bien mérité et confortable de 2-0. "Nous avons commis des erreurs importantes après le 2-0 et nous devons en tirer des leçons," a noté l'entraîneur de 42 ans après le match. Auparavant, Leverkusen était resté invaincu pendant 35 matches de Bundesliga.

"C'est intéressant de voir comment l'équipe réagit à cela," a commenté l'entraîneur de Leverkusen. Bien qu'il ait pu se sentir déçu, il n'était pas entirely surpris que son équipe, qui avait eu du mal à battre VfB Stuttgart en Supercoupe, le match d'ouverture de la Bundesliga à Mönchengladbach et le match de coupe à Jena, ne soit pas encore à son meilleur niveau contre Leipzig.

Deux anciens joueurs de Bayer jouent un rôle déterminant

Tout semblait se passer comme sur des roulettes pour le match d'ouverture de la saison à domicile de Bayer Leverkusen. Deux buts avant la mi-temps de Jeremie Frimpong et Alejandro Grimaldo (39/45) ont donné aux hôtes un avantage confortable de 2-0. Peu de temps après, les anciens joueurs de Bayer Benjamin Henrichs et Kevin Volland ont profité de la situation pour égaliser à 1-2: Henrichs a fourni l'assist et Volland a marqué son premier but en Bundesliga de la tête. "Dans les vestiaires, nous nous sommes dit que tout était encore possible. Aujourd'hui, nous avons flanché. C'est un moment spécial pour moi de marquer ici," a déclaré Volland. Lois Openda a complété le comeback avec deux autres buts (57/80), le gardien remplaçant de Leverkusen, Matej Kovar, n'ayant pas sa meilleure journée.

Le leader défensif Jonathan Tah, qui avait finalement réussi à sécuriser sa place dans l'équipe après toutes les spéculations de transfert, a salué la qualité de l'adversaire. "Ce sont une bonne équipe qui profite de chaque opportunité que nous leur donnons," a déclaré l'international, qui commence maintenant sa dixième saison avec Bayer.

