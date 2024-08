Assurance retraite: quels sont les avantages des modèles hybrides?

Ça semble tentant : obtenir des rendements tout en garantissant votre retraite. Une assurance-pension basée sur des fonds avec une garantie promet cela. Mais en vaut-il vraiment la peine ?

Une partie des cotisations est investie dans des placements à taux fixe, le reste est investi sur les marchés financiers : c'est, en résumé, l'essence d'une assurance-pension hybride. Elle est censée combiner le meilleur des deux mondes, assurance-pension classique et basée sur des fonds - rendement et sécurité. Mais ce qui semble presque trop beau pour être vrai a souvent un hic. Où il se trouve, entre autres, a été examiné par le magazine "Finanztest" (Numéro 12/2023).

En général, la répartition d'une assurance-pension hybride - même si le poids peut être choisi librement en principe - fonctionne comme suit : 80 % des cotisations pour la prévoyance vieillesse sont liées à un taux d'intérêt, 20 % sont investis dans des fonds. Cela permet à l'assureur de garantir que 80 % de l'argent versé sera disponible au début de la retraite. Comment le capital restant - après déduction des coûts - s'est comporté dans les fonds dépend de l'évolution des marchés financiers et est donc incertain.

L'éditeur de "Finanztest", Max Schmutzer, voit d'un œil critique les assurances-pensions hybrides : "Les produits sont trop chers, opaques et inutiles." D'une part, il faut tenir compte de l'inflation attendue si 100 euros versés aujourd'hui ne valent plus que 80 euros dans 30 ans. Ensuite, ces 80 euros garantis aujourd'hui sont considérablement moins précieux. Et en ce qui concerne le rendement : "Dans de nombreuses phases du marché, pas d'argent ne finit dans les fonds actions que j'ai choisis moi-même en tant que client, donc un haut rendement est hors de question."

La composante garantie réduit le rendement

Il ne reste pas grand-chose à la fin du jour en raison de la composante garantie, qui ne promet que de faibles perspectives de rendement, et des coûts que l'assureur prélève d'abord pour lui-même, dit l'expert financier de Stiftung Warentest. En outre, les garanties ne s'appliquent souvent que si les assurés respectent la durée convenue - et ils le font en pratique seulement dans environ la moitié de ces contrats.

Constantin Papaspyratos, économiste en chef de la Bund der Versicherten, parvient à une conclusion similaire. Il dit : "Je ne peux pas penser à quelqu'un pour qui ce type d'assurance serait rentable. La seule garantie que vous obtenez est finalement un rendement négatif."

Les trois principaux inconvénients, selon lui, sont : d'une part, le manque de flexibilité - vous vous engagez à long terme, même auprès d'un fournisseur spécifique. D'autre part, la sélection de fonds limitée, qui s'est améliorée considérablement chez les assureurs ces dernières années par rapport aux déposants, mais qui est encore loin derrière eux. Et enfin, les frais d'acquisition et de distribution élevés - que doivent payer même ceux qui partent avant la fin de la période.

La minimisation du risque fonctionne aussi autrement

Mais quelles sont les alternatives pour répondre aux besoins de sécurité des investisseurs même en cas de baisse des prix ? L'économiste en chef du BdV conseille d'investir non seulement dans une action, mais de la répartir largement sur le marché - sur de nombreuses devises et secteurs. "Un grand fonds indiciel avec plusieurs milliers de titres peut limiter largement le risque pour les économes orientés vers la sécurité", dit Papaspyratos.

Surtout si l'investissement est destiné à la prévoyance vieillesse, il recommande de penser à long terme. "Ne vous inquiétez pas des crashes boursiers. Vous ne trouverez pas un indice boursier qui se développe négativement sur des périodes de vingt ans et plus."

Prévoyance vieillesse personnelle

Pour plus de sécurité, même Schmutzer croit qu'une assurance-pension avec une composante garantie n'est pas nécessaire. À la place, on pourrait construire son propre modèle. Avec une assurance-pension basée sur des fonds plus favorable sans garantie, des ETF obligataires et des ETF actions peuvent être combinés de manière à ce que l'investissement soit très sûr. Ou on peut mettre en place un tel plan d'épargne entièrement seul - sans l'assureur. À Stiftung Warentest, on appelle cela le "portfolio pantoufle" parce qu'il est si simple et confortable à gérer.

Le portfolio pantoufle se compose également d'une composante rendement et une composante sécurité, qui peuvent être pondérées plus ou moins selon la préférence pour le risque - par exemple, un quart à trois quarts. Ou moitié-moitié.

"La composante sécurité peut être un compte d'épargne ou un ETF avec des obligations gouvernementales", dit l'expert financier Schmutzer. "Grâce aux taux d'intérêt en hausse, même les composantes sécurité rapportent quelque chose." L'autre composante investit dans un ETF d'indice boursier mondial via un compte-titres.

Les contrats existants ne sont pas résiliés à la légère

Mais que faire si j'ai déjà une assurance-pension avec une garantie ? Résilier ou continuer ? "C'est difficile à répondre en général", dit Max Schmutzer. Cela dépend, entre autres, de depuis combien de temps vous avez payé et de l'ampleur des pertes. "Certains assureurs permettent de passer à une assurance-pension basée sur des fonds sans garantie", dit-il. À part la résiliation, il est également possible de laisser le contrat courir sans cotisations.

"Important : n'agissez pas à la légère, ne résiliez pas immédiatement", prévient Constantin Papaspyratos. Mieux : demandez d'abord conseil. Par exemple, auprès du Bund der Versicherten ou d'un conseiller financier certifié. Les services conseils des centres de consommation vérifient également les contrats d'assurance pour une

Le magazine "Finanztest" a interrogé la place de ces garanties dans les assurances de retraite hybrides, entre autres aspects. Pour ceux qui apprécient la flexibilité et une sélection de fonds plus large, des modèles d'épargne retraite alternatives existent, comme la construction d'un portefeuille personnalisé avec des ETF d'obligations et d'actions.

