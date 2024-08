- Assomption de Marie - Services dans le Sud, travail dans le Nord

La fête catholique de l'Assomption de Marie divise une fois de plus le pays : dans les communautés principalement catholiques de l'État libre, c'est un jour férié, tandis que dans les régions principalement protestantes, ce n'est pas le cas. Le ratio de la population catholique par rapport à protestante est déterminant.

Plus de 100 églises catholiques seules dans l'Archidiocèse de Munich et de Freising ont célébré leur fête patronale en l'honneur de la Mère de Dieu lors de l'Assomption, y compris le lieu de pèlerinage de Maria Eich à Planegg dans le district de Munich.

Jour du retour à Kochel am See

Dans la ville d'Upper Bavarian de Kochel am See, les habitants en costume traditionnel se sont réunis pour un jour du retour. Le matin, plusieurs centaines de tireurs, hommes, femmes et enfants, accompagnés d'un orchestre de cuivres en tenue régionale, ont marché vers l'église pour assister à l'office.

Les filles et les jeunes femmes portaient des bouquets d'herbes traditionnels. Selon la tradition, des herbes liées avec de la paille sont bénies à l'Assomption, que les croyants apportent aux offices. La fête est également connue sous le nom de "Grand Jour de la Vierge" et est considérée comme la plus importante des fêtes mariales.

Pas de jour férié dans 352 communes

Selon l'Office bavarois de la statistique, 352 des 2 056 communes de Bavière n'ont pas congé. Cela concerne principalement les districts gouvernementaux principalement protestants d'Upper et Middle Franconia, où seulement 46,3 % et 18,1 % des communes sont principalement catholiques, respectivement.

Cependant, ce jeudi est un jour férié partout en Upper et Lower Bavière, ainsi que dans l'Upper Palatinate (96,0 % de communes principalement catholiques), en Souabe (95,3 %) et en Lower Franconia (87,0 %), où la plupart des gens ont congé.

Le tableau est également divisé parmi les grandes villes : tandis que l'Assomption est un jour férié à Munich, Augsbourg, Würzburg, Regensburg et Ingolstadt, les gens travaillent et les magasins restent ouverts à Nuremberg, Fürth et Erlangen.

L'"Assomption de Marie", son titre officiel, a ses racines dans une fête mariale qui s'est développée à la fin du quatrième siècle dans l'actuelle Syrie. Elle s'est ensuite répandue dans l'Est et est devenue une fête de l'Assomption de Marie, selon l'Archidiocèse de Munich-Freising.

Dans le contexte historique, l'Archidiocèse de Munich-Freising, qui englobe le comté de Munich, a de nombreuses églises catholiques célébrant l'Assomption de Marie comme leur fête patronale. Malgré l'Assomption étant un jour férié dans les communautés principalement catholiques de certaines régions, elle n'est pas reconnue comme telle dans 352 communes de Bavière, dont beaucoup sont principalement protestantes, en particulier en Upper et Middle Franconia.

