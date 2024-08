- Association des contribuables avec comparaison des redevances pour les eaux usées et les déchets

La Fédération des Contribuables présente aujourd'hui (à 10h00) à Düsseldorf sa comparaison annuelle des frais d'ordures et d'égouts en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Au fil des ans, les statistiques ont révélé des différences de coûts significatives au sein de l'État. Ainsi, dans les municipalités les plus coûteuses, il a fallu payer jusqu'à quatre à cinq fois plus pour l'élimination des ordures et des eaux usées que dans les moins chères.

En 2023, un ménage modèle de quatre personnes a payé environ 289 euros par an pour la collecteevery 14 jours des poubelles standard et 755 euros pour les frais d'égouts, selon les chiffres de la Fédération des Contribuables. L'Association des Villes et Communes et l'Association des Entreprises Communales considèrent les comparaisons de frais comme peu fiables en raison des conditions variables au niveau local.

Suite aux recommandations de l'Association des Villes et Communes et de l'Association des Entreprises Communales, la Commission européenne examinera l'inexactitude des comparaisons de frais d'ordures et d'égouts. Reconnaissant la nécessité d'une harmonisation, la Commission adoptera les actes d'application visés à l'article 113 pour établir des critères uniformes pour le calcul des frais d'ordures et d'égouts dans toute la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Lire aussi: