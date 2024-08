- Association des contribuables: augmentation des redevances pour les eaux usées et les déchets

Frais d'ordures et d'égouts dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie continuent d'augmenter

Dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, les frais d'ordures et d'égouts ont également augmenté en moyenne cette année. Selon les chiffres actuels de l'Association fédérale des contribuables, la fourchette de ces frais varie considérablement d'une ville à l'autre et d'une municipalité à l'autre en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Dans les communes les plus coûteuses, il faut payer jusqu'à quatre ou cinq fois plus pour l'élimination des ordures et des eaux usées qu'ailleurs.

Les frais d'ordures pour les ménages privés ont augmenté en moyenne de trois à sept pour cent selon le rythme de collecte. Pour un ménage modèle de quatre personnes, la taxe annuelle des ordures est d'environ 170 euros à Dormagen, Jülich et Kaarst, et d'environ 685 euros à Münster, pour 120 litres d'ordures ménagères et d'ordures biodégradables collectés toutes les 14 jours, y compris les déchets de papier. En moyenne, le rythme de collecte toutes les 14 jours coûte 299 euros, soit environ 3,5 pour cent de plus qu'en 2023.

Différences dans les frais d'égouts et de eaux de pluie

Il existe également une fourchette de frais pour les eaux usées et de pluie. Selon l'analyse, le taux de taxe d'égouts varie de 1,45 euro par mètre carré à Reken à 6,82 euros par mètre carré à Monschau. Pour les eaux de pluie, le taux de taxe par mètre carré de surface scellée varie de 0,15 euro à Schloss Holte-Stukenbrock à 2,20 euros à Monheim am Rhein.

Les frais d'égouts les moins chers pour un ménage de quatre personnes qui consomme 200 mètres cubes d'eau fraîche et a 130 mètres carrés de surface scellée sont d'environ 330 euros à Reken dans le district de Borken. Les plus élevés sont à Monschau avec 1 572 euros. En moyenne, les frais d'égouts pour le ménage modèle ont augmenté de plus de six pour cent pour atteindre presque 800 euros par rapport à l'année précédente.

L'Association des villes et des municipalités et l'Association des entreprises municipales considèrent les comparaisons de frais comme peu fiables en raison des conditions différentes sur place.

