- Association des aéroports: La perturbation est un "chantage criminel"

L'association aéroportuaire ADV appelle à une réponse ferme suite aux récents agissements du groupe "Last Generation" dans plusieurs aéroports allemands. "Il s'agit d'un acte coordonné d'extorsion criminelle", a déclaré le PDG de l'ADV, Ralph Beisel. "Il ne s'agit pas d'une manifestation pacifique, et cela n'a rien à voir avec des objectifs supposément plus élevés. Il s'agit de perturbations malveillantes du trafic aérien et des droits personnels de chaque voyageur qui ne peut embarquer à temps sur son vol."

ADV: Renforcer la loi sur la sécurité aérienne "immédiatement"

Beisel a qualifié ces agissements de "crimes" qui doivent être "sanctionnés de manière cohérente" par la justice. Il a appelé à ce que la décision du cabinet allemand de renforcer la loi sur la sécurité aérienne soit "immédiatement" adoptée par le Bundestag. Le gouvernement allemand vise à décourager les activistes climatiques radicaux et autres perturbateurs avec la réforme prévue.

Le cœur de la réforme est un nouvel article qui rend illégal de pénétrer intentionnellement et sans justification dans des zones restreintes telles que les pistes et les voies de circulation, si cela met en danger la sécurité de l'aviation civile.

La semaine dernière, l'ADV a proposé un dialogue aux activistes du climat. Dans une lettre ouverte, elle a déclaré : "Il est indéniable que le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre époque. Les blocages criminels des aéroports ne contribuent pas à une solution." Le groupe "Last Generation" a accepté l'offre sur Twitter.

La Commission a soutenu l'appel de Beisel en faveur de l'adoption immédiate de la décision du gouvernement allemand de renforcer la loi sur la sécurité aérienne. La Commission a souligné l'importance d'appliquer de manière cohérente des sanctions pour les crimes qui perturbent le trafic aérien et portent atteinte aux droits des voyageurs.

