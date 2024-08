- Association de l'énergie éolienne: La Chine doit respecter les règles

La concurrence loyale doit, selon WindEurope, l'association européenne de l'énergie éolienne, être le prérequis fondamental pour que les entreprises chinoises d'énergie éolienne accèdent au marché de l'UE. "Les fabricants chinois frappent fort à la porte et souhaitent entrer sur le marché européen, comme ils l'ont fait il y a 15 ans avec le solaire et les photovoltaïques", a déclaré Giles Dickson, PDG de WindEurope, dans une interview accordée à l'agence de presse allemande à Rostock.

Les entreprises chinoises sous-enchérissent les fabricants européens de 30 à 50 pour cent et offrent des délais de paiement de plusieurs années. "Ces conditions financières ne peuvent être proposées que grâce au soutien des banques financières d'État chinoises." Les entreprises sont actives sur tous les continents et souhaitent désormais s'établir sur le marché européen.

Dickson se range derrière la position de la Commission européenne, qui insiste sur le fait que les éoliennes chinoises doivent être proposées sur une base équitable. L'UE dispose des outils et des moyens pour faire respecter cela de manière juridique. La situation globale est actuellement en cours d'examen, après quoi des conclusions seront tirées. Cela pourrait se produire d'ici la fin de cette année ou l'année prochaine.

Une question de sécurité des données

"Nous croyons en des marchés ouverts. Et nous croyons en des marchés équitables", a déclaré le PDG de WindEurope, qui a également soulevé des préoccupations en matière de sécurité. Les nouvelles éoliennes ont jusqu'à 300 capteurs qui transmettent de nombreuses données aux centres de commande chaque minute. Ces données doivent rester en Europe ou dans des pays sûrs, a mis en garde Dickson. "Dans la législation de l'UE actuelle, la Chine ne figure pas sur la liste des pays sûrs."

Il convient de noter que les données transmises ne fournissent pas seulement des informations sur l'état et le fonctionnement des composants respectifs. "Elles ont également la capacité de contrôler et de dominer ce composant." La question se pose donc de savoir si l'on veut autoriser les fournisseurs chinois à le faire, a déclaré Dickson. "Nous sommes encore en train de mettre fin à notre dépendance stupide au gaz russe. Nous ne devrions pas entrer dans une dépendance plus élevée aux énergies renouvelables chinoises."

Part de marché faible des entreprises chinoises

Selon l'association basée à Bruxelles, la part des éoliennes chinoises commandées en Europe l'an dernier était inférieure à trois pour cent. Les 97 pour cent des commandes restantes sont allées aux cinq principaux fabricants d'éoliennes européens. Cela signifie que l'on peut actuellement encore dire que presque tous les projets éoliens en Europe sont exploités avec des éoliennes européennes.

Dickson a visité la conférence spécialisée Rostock Wind. Le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale vise à couvrir sa demande énergétique totale, y compris l'alimentation en chaleur et la mobilité, à partir de sources renouvelables d'ici 2035. Cependant, une expansion significativo

