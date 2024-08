- Assistance médicale urgente à Solingen

Après l'attaque au couteau dévastatrice de Solingen, les conseillers en crise sont intervenus immediately. "Les dernières heures ont été sans sommeil", a confié le coordonnateur local Simone Henn-Pausch à l'agence de presse allemande. Elle a été informée aux alentours de 22h la veille - depuis, elle gère l'incident.

Environ 10 à 15 conseillers étaient présents vendredi et samedi pour les personnes souhaitant discuter de la situation. Il est probable que ce soutien continue à être proposé dans les jours à venir.

Selon Henn-Pausch, "certaines personnes souhaitent en parler, simplement touchées". Ce groupe comprend les témoins de l'attaque au couteau, ainsi que ceux qui sont préoccupés.

"We listen primarily", a déclaré le conseiller en crise. En général, il n'y a pas de solutions immédiates. "Pourquoi une telle chose se produit-elle ? Pourquoi se produit-elle à Solingen ? Nous ne pouvons pas fournir d'explication", a-t-elle clarifié. Cependant, si quelqu'un confie être confronté à des sentiments d'étourdissement ou d'impuissance, alors des stratégies peuvent être élaborées. L'objectif est de "rester dans son propre rythme" autant que possible.

"Au début, nous dirions : nous sommes encore dans la phase de choc", a noté Henn-Pausch. Si un trauma se développe ou non ne sera apparent que beaucoup plus tard.

During the city festival attack on Friday evening, three individuals lost their lives. Eight others were injured, five critically. The North Rhine-Westphalia police regarded the incident as an attack due to the deliberate approach of the attacker.

The attacker managed to escape in the confusion and panic that followed the incident, explained a spokesperson for the NRW Ministry of the Interior.

The city festival, which was supposed to be a time of celebration, turned into a tragique event on Friday evening. Despite the trauma, crisis counselors continue to offer assistance, providing listening ears and strategies for those struggling with feelings of faintness or helplessness.

