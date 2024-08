- Assaut de Solingen: l'appréhension et les intentions entourant l'Enigme

Pourquoi diable ? L'entreprise de saisir l'impénétrable laisse de nombreux cœurs lourds à Solingen, causant de l'inquiétude parmi ses citoyens. Le présumé coupable a été arrêté, mais les habitants de la ville ne peuvent soupirer de soulagement qu'après l'incident de poignard qui a entraîné trois morts et huit blessés. Mais pourquoi cela semble-t-il que le présumé coupable ait attaqué au hasard des individus joyeux célébrant un festival paisible au cœur de la ville ?

Une mélodie apaisante emplit l'air au-dessus de la Neumarkt de Solingen un samedi soir. Des foules au visage grave se rassemblent dans la zone piétonne. Beaucoup portent des bougies, ont déposé des bouquets, se tiennent proches les uns des autres et écoutent les paroles du clergé. "La ville est différente aujourd'hui de ce qu'elle était hier", déclare le Doyen de la ville Michael Mohr. "Trouver des mots est presque impossible - les actions parlent d'elles-mêmes."

Solingen, nichée entre Düsseldorf, Cologne et Wuppertal, avec une population de 160 000 habitants, a du mal à comprendre les événements qui se sont déroulés. L'ensemble du pays semble plongé dans ses pensées, confronté à la tragédie.

La tragédie se déroule un vendredi soir pendant la fête d'anniversaire du "Festival de la diversité". Après l'attaque, le ministre de l'Intérieur Herbert Reul (CDU) de l'État arrive sur les lieux. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) demande une punition sévère pour le coupable.

Des politiciens de haut rang des gouvernements fédéral et régional se réunissent à l'hôtel de ville le samedi, notamment la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD), le président du Ministère président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU) et le ministre de l'Intérieur Reul. Ils expriment leur choc et leur incrédulité, remercient les services d'urgence, Wüst affirmant : "Notre nation ne vacille pas. Nous ne nous laisserons pas intimider par le terrorisme, mais nous défendrons notre mode de vie."

Faeser décrit l'attaque comme "odieuse" et assure également : "Nous ne serons pas divisés en temps difficiles, mais nous resterons unis, refusant de laisser un tel acte fracturer la société."

Actuellement, la police n'a pas encore révélé le mobile du coupable. Le parquet mentionne "le soupçon initial d'un mobile terroriste". Cependant, cela est également dû au manque de mobile plus clair pour l'instant.

Les sources rapportent que le présumé coupable est un réfugié syrien de 26 ans qui vit en Allemagne depuis moins de deux ans. L'information sur son identité a été confirmée à l'agence de presse allemande.

Le même soir, l'EI (Etat islamique) revendique la responsabilité de l'attaque au couteau mortelle à Solingen. Cependant, l'authenticité de cette revendication doit être vérifiée. La possibilité d'un lien entre l'auteur et l'EI reste également obscure. Par le passé, l'EI a émis des revendications similaires sans preuve substantielle.

Les trois morts comprennent deux hommes, âgés de 67 et 56 ans, et une femme de 56 ans. Après l'incident, l'auteur présumé disparaît dans le chaos. Un adolescent de 15 ans est arrêté plus tard, mais pas en raison de preuves spécifiques l'impliquant dans le crime - il a simplement pu interagir avec l'auteur auparavant. Le coupable reste introuvable, rendant la situation très confuse, car aucune photo wanted n'a encore été publiée. Il n'y avait pas de caméras de surveillance sur les lieux du crime.

La peur règne.

Alors que les habitants déposent des fleurs sur les lieux le lendemain de l'incident, la peur plane sur eux. "J'ai prévenu mon mari : nous ne pouvons plus aller dans des endroits bondés", dit une femme âgée qui habite près des lieux depuis des décennies. Suddenly, one feels a dagger in one's back. "La peur est justifiée", elle remarque.

Un autre résident, semblant abattu, dit pensivement : "Solingen fait souvent la une ces derniers temps." Cette opinion est étonnamment courante dans la ville. En mars, quatre personnes ont perdu la vie dans un incendie criminel allumé par un ancien locataire. En juin, un homme a causé une explosion devant une entreprise de Solingen en jetant une bouteille remplie de substance inflammable, entraînant des blessures mortelles. Il y a des soupçons que l'incident pourrait être lié aux activités de la célèbre mafia Mocro-néerlandaise, qui a été le sujet de discussions en Rhénanie-du-Nord-Westphalie depuis des semaines.

Cependant, Solingen n'est pas la seule ville à faire face à ces événements. Ils contribuent également aux débats politiques en Allemagne. Notamment, les attaques au couteau ont augmenté, incitant la ministre de l'Intérieur Faeser à proposer des lois sur les armes plus strictes. Cependant, cela n'a pas mis fin au débat en cours. De plus, les élections régionales en Saxe et en Thuringe sont prévues pour la semaine suivante.

Le maire de Solingen, Tim Kurzbach, reste visiblement bouleversé le lendemain de l'incident. "Même si plusieurs heures se sont écoulées, il est encore difficile pour moi de trouver les mots justes", déclare-t-il en présence de politiciens fédéraux et régionaux qui se sont réunis. À chaque conversation qu'il a avec des proches qui ont perdu des êtres chers ou ont été témoins de l'incident, les événements deviennent de plus en plus horribles et profondément dérangeants pour lui. "Cela perce jusqu'à l'âme."

Malgré l'arrestation du présumé coupable, les préoccupations concernant la criminalité persistent à Solingen. De nombreux résidents expriment de la peur et de la prudence, changeant leurs habitudes quotidiennes en raison des récents incidents.

La hausse des attaques au couteau et des événements tragiques à Solingen a suscité des discussions nationales sur les mesures de sécurité plus strictes et la législation sur le contrôle des armes.

